Huesca celebra este lunes la festividad de San Vicente Mártir, copatrón de la ciudad.

HUESCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Huesca conmemora este lunes, 22 de enero, la fiesta de san Vicente Mártir, copatrón de la ciudad. Este año, la misa principal se celebra en la Catedral de Huesca, a las 11.00 horas.

Esta celebración suelen acogerla en años alternos la iglesia de san Vicente el Real y el convento de la Asunción y participa el Cabildo Catedral.

El horario de las misas de este 22 de enero será a las 11.30 y 18.30 horas. Este año, a diferencia de festividades pasadas, no se han previsto actividades culturales y, por tanto, no habrá visitas guiadas a los lugares de veneración vicentina. No obstante, la iglesia de san Vicente el Real permanece abierta al culto todos los días, ha informado la Diócesis de Huesca.

Vicente nació en Huesca y murió en Valencia en el año 304. Fue un clérigo español, diácono de San Valero de Zaragoza, que fue capturado y torturado bajo Diocleciano, por lo que la Iglesia lo venera como mártir.

Según la tradición, Vicente fue encargado de la predicación de la fe a causa de un impedimento del habla que afectaba al obispo Valero, junto a quien fue prendido en el año 303 por orden del gobernador Publio Daciano y trasladado a Valencia. Por su parte, Valero fue condenado al destierro, mientras que Vicente sufrió el martirio, muriendo en el año 304. Antes de morir, convirtió a su verdugo.

Debido a su vinculación con Valencia, es tradición el reparto de naranjas bendecidas el día de su fiesta tras la eucaristía. Los restos de Vicente recibieron sepultura a las afueras de la Valencia romana, en el lugar donde en la actualidad se alza la actual parroquia de Cristo Rey.

En el presbiterio de este templo se conserva un supuesto pedazo de la piedra de molino con la que le arrojaron al mar; también hay una réplica del sepulcro del santo.