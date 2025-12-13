Huesca celebra la visita de la delegación de Birgu-Vittoriosa (Malta)por el 1.800 aniversario de San Lorenzo

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, junto a representantes de la delegación de Birgu-Vittoriosa (Malta) con motivo de los actos por el 1.800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo. - ASOCIACIÓN CULTURAL HUESCA CUNA DE SAN LORENZO

HUESCA 13 Dic. (EUROPA PRESS) - La ciudad de Huesca ha vivido un acontecimiento excepcional con la visita de una delegación compuesta por 170 personas procedentes de Birgu-Vittoriosa (Malta), que durante este viernes y este sábado han participado en un intenso programa de actos culturales y religiosos en honor a San Lorenzo, patrón de la ciudad, en el marco del 1.800 aniversario de su nacimiento.

La asociación cultural 'Huesca, Cuna de San Lorenzo' ha colaborado activamente en las gestiones de este viaje tras comprobar, en visita cursada a tierras maltesas en 2023, el deseo de los victoriosanos de viajar a Huesca por el 1800 aniversario del nacimiento del mártir oscense.

La jornada del viernes 12 se abrió con el concierto vespertino en la Basílica de San Lorenzo, ofrecido por la Sociedad Musical 'San Lorenzo' de Birgu-Vittoriosa, que emocionó al público con un repertorio de piezas tradicionales y religiosas.

En el mismo acto, la delegación maltesa realizó la entrega de obsequios institucionales al Ayuntamiento de Huesca, entregados por el alcalde John Boxall y recibidos por la alcaldesa, Lorena Orduna, así como a la Parroquia de San Lorenzo, la Banda de Música de Huesca, la Real Cofradía de San Lorenzo, la Agrupación de Danzantes de Huesca y la Asociación Cultural 'Huesca, Cuna de San Lorenzo', en un gesto de hermandad y reconocimiento mutuo.

Este sábado, la Basílica de San Lorenzo ha acogido una misa matinal celebrada en lengua maltesa, que reforzó el vínculo espiritual entre ambas comunidades. Posteriormente, la banda 'San Lorenzo' de la localidad mediterránea ha protagonizado un pasacalles y actuación en la plaza Alfonso El Batallador, compartiendo su música con la ciudadanía oscense en un ambiente festivo y multitudinario.

La delegación ha vistado también el Santuario de Loreto, donde los párrocos de La Encarnación de Huesca y de la Colegiata 'San Lorenzo' de Birgu, José María Arnal y Carmelo Bussutil, bendijeron a los asistentes y se explicó la historia del lugar sagrado, considerado tradicionalmente como el sitio de nacimiento de San Lorenzo.

EMOTIVO Y SIMBÓLICO GESTO CON CAPELLA

En este marco, la asociación anfitriona ha entregado a la representación maltesa los diplomas de participación en el V Encuentro Internacional del Santo Cáliz y San Lorenzo, así como ejemplares del biocuento editado por la entidad oscense, reafirmando la dimensión internacional de la conmemoración.

Uno de los momentos más emotivos se ha producido con el obsequio de Adolfo Capella, hijo del compositor oscense Enrique Capella, autor de la letra del himno a la Ciudad de Huesca.

En un gesto cargado de simbolismo, ha netregado al presidente de la Sociedad Musical 'San Lorenzo' de Birgu, Bjorn Callus, la partitura original del himno oscense, fechada en 1954, como legado histórico y cultural.

Este encuentro multitudinario ha supuesto un cierre excepcional a la conmemoración del 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, aunque la asociación organizadora continuará con más actos antes de finalizar el año, entre ellos la entrega de diplomas del V Encuentro en Bolea y Magallón, unidas a la presentación del biocuento de San Lorenzo, y un último evento que está en proceso de confirmación.