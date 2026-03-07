Huesca refuerza el mantenimiento de edificios municipales y actúa para solucionar goteras y filtraciones

Espacio espacio Z51 de Huesca que será objeto de una de las intervenciones del consistorio. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca está reforzando las labores de mantenimiento en distintos edificios municipales, centradas principalmente en la reparación de cubiertas y en la solución de goteras y filtraciones detectadas en varias instalaciones municipales.

Algunas de estas incidencias se habían ido acumulando con el paso del tiempo y requerían una intervención para evitar que continuaran deteriorándose.

Una de las actuaciones más relevantes es la prevista en la Casa Consistorial, donde el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para llevar a cabo la reparación de varias cubiertas del edificio municipal. El proyecto contempla intervenir en distintas zonas del complejo para solucionar las patologías detectadas, especialmente filtraciones de agua que han provocado goteras en algunas dependencias.

La sede municipal es un conjunto edificatorio de gran complejidad arquitectónica y valor patrimonial, con distintos cuerpos y cubiertas construidos en diferentes etapas. Los informes técnicos señalan que el estado general de algunas de estas cubiertas es deficiente debido fundamentalmente a su antigüedad y a la falta de mantenimiento acumulada, con tejas deterioradas o desplazadas y puntos en los que se producen filtraciones que afectan al interior del edificio.

La actuación prevista permitirá intervenir en varios elementos de la cubierta para eliminar filtraciones, mejorar la evacuación de aguas y corregir los problemas detectados, contribuyendo así a la correcta conservación de uno de los edificios históricos más representativos de la ciudad.

A esta intervención se suma la actuación realizada recientemente en el espacio juvenil Z51, donde se han llevado a cabo trabajos en la cubierta acristalada del edificio para solucionar las filtraciones de agua que se habían detectado.

Los trabajos han incluido la retirada de sellados deteriorados, la sustitución de varios cristales dañados y el sellado integral de la estructura acristalada, con el objetivo de garantizar la estanqueidad del edificio y mejorar las condiciones de uso de este equipamiento destinado a actividades para jóvenes.

ESPACIO DE REFERENCIA

El espacio Z51 es uno de los equipamientos de referencia de la red municipal de ocio juvenil y acoge de forma habitual talleres, actividades culturales y propuestas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 25 años, por lo que la actuación permite garantizar el correcto funcionamiento del edificio. También se están desarrollando actuaciones de mejora en instalaciones deportivas municipales como la Ciudad Deportiva José María Escriche.

En este complejo se están ejecutando diferentes inversiones destinadas a modernizar sus infraestructuras y mejorar su funcionamiento, entre ellas la renovación del sistema hidráulico de las piscinas, con la sustitución de tuberías y elementos de filtración muy deteriorados, así como la actualización del marcaje y la señalización de las pistas de atletismo para adecuarlas a la normativa deportiva vigente.

A estas actuaciones se suma la sustitución del pavimento de la terraza del bar de la Ciudad Deportiva y la renovación las cubiertas de los dos almacenes del espacio deportivo. También se renovaron, recientemente, las 255 butacas del salón de actos del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

Las butacas, instaladas con la apertura del centro en el año 2000, presentaban un desgaste generalizado tras 25 años de uso continuado. La intervención ha permitido renovar el tapizado, la espuma de los asientos y respaldos y parte de la estructura interna, mejorando el confort y la calidad de este espacio, que acoge a lo largo del año una intensa programación cultural.

Otro asunto destacado sobre el que se trabaja es en el de avanzar en soluciones técnicas que permitan retomar la actuación prevista en la biblioteca municipal Ramón J. Sender, ubicada en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín.

La última licitación de las obras quedó desierta, por lo que actualmente se está revisando el proyecto con el objetivo de adaptar las condiciones técnicas y facilitar que las empresas puedan concurrir a un nuevo proceso de contratación.

La intervención prevista responde a las características singulares del edificio y a las necesidades detectadas tras años de uso, e incluye la renovación del falso techo de la biblioteca, su adaptación a la normativa de protección contra incendios y la sustitución de los revestimientos de madera que recubren el espacio. El proyecto cuenta con una partida de 202.200 euros en los presupuestos municipales.