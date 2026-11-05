El IAACC Pablo Serrano reivindica en una exposición la vigencia de la vanguardia japonesa Gutai

Inauguración de la exposición ‘GUTAI. El círculo permanece. Pilar Citoler y la vigencia de una vanguardia japonesa'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano ha inaugurado este jueves la exposición temporal 'GUTAI. El círculo permanece. Pilar Citoler y la vigencia de una vanguardia japonesa, cuarenta años después', producida por el Gobierno de Aragón y comisariada por Alejandra Rodríguez Cunchillos.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, la coleccionista de arte Pilar Citoler y la comisaria de la muestra, Alejandra Rodríguez, han presentado la exposición, que podrá visitarse en la sala 94 del museo hasta el 31 de enero de 2027.

En este acto, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural ha destacado que esta exposición encuentra un marco especialmente significativo en el IAACC Pablo Serrano, un museo que custodia la memoria de los grandes maestros que impulsaron la modernidad de las artes plásticas en España y que representa un reconocimiento a la aportación de Aragón y de los aragoneses a esa modernidad artística.

Asimismo, ha subrayado la histórica fascinación de la cultura contemporánea aragonesa por la cultura oriental, una relación que ha vinculado a nombres como Federico Torralba, Pilar Citoler y Víctor Pasamar, por su conocimiento y mirada al arte oriental. En este sentido, ha agradecido a Citoler su generosidad y compromiso con el arte contemporáneo, destacando que la presencia de su colección enriquece el patrimonio artístico de todos los aragoneses.

Olloqui ha señalado que esta muestra permite establecer un diálogo "inspirador y muy fecundo" entre el arte contemporáneo japonés y el español, con una presencia singular de lo aragonés en ese contexto, y ha resaltado que este encuentro entre colecciones contribuye también a revitalizar la Colección Circa XX y a seguir fortaleciendo las propuestas expositivas del museo.

El director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, ha agradecido también a Pilar Citoler su generosidad, dado que "gracias a su colección podemos seguir haciendo revisiones de las obras para que los ciudadanos la puedan disfrutar".

COLECCIONISTA DE ARTE

La coleccionista, Pilar Citoler, ha expresado su alegría por encontrar obras de su colección en una nueva exposición "en este museo tan querido". Ha relatado que ha conformado su colección de arte "muy lentamente, gracias a mi esfuerzo en mi trabajo diario". "He sido dentista durante cincuenta años y todo lo que tenía por mi trabajo iba a parar a las galerías de arte".

De hecho, ha reconocido lo siguiente. "Ha sido un significado en mi vida ser coleccionista", algo en lo que ha puesto "cariño, esfuerzo y pasión. Favorablemente este museo contiene la donación de mi colección, a la que le dan mucha importancia, la cuidan, la valoran y hacen exposiciones como esta, magnífica, y que dignifica al museo y pone el valor de la colección a la muestra pública", ha remarcado.

Por su parte, la comisaria de la muestra, Alejandra Rodríguez, ha detallado que este proyecto "lleva bastantes años trabajándose". "Es un proyecto especial que comencé investigando sobre el colectivo Gutai a través de Pilar Citoler, después de realizar una tesis sobre coleccionismo y arte contemporáneo", lo que le llevó a pensar en dedicar una exposición a Gutai.

De este modo, cuarenta años después de que España dedicara una de sus principales exposiciones al colectivo japonés Gutai, el IAACC Pablo Serrano recupera una historia fundamental para comprender el desarrollo del arte contemporáneo y cuya relevancia no siempre ha recibido la atención que merece.

RENOVACIÓN INTERNACIONAL DEL ARTE

Fundado en Japón en 1954, Gutai transformó radicalmente las relaciones entre materia, cuerpo, acción, espacio y tiempo. Sus artistas defendieron la necesidad de crear aquello que todavía no existía y desarrollaron propuestas propias que participaron activamente de la renovación internacional del arte de posguerra.

Lejos de constituir un fenómeno periférico, sus investigaciones dialogaron con las transformaciones que simultáneamente estaban teniendo lugar en Europa y Estados Unidos y abrieron caminos que encontrarían continuidad en muchas prácticas artísticas posteriores.

La exposición parte de una circunstancia excepcional: el IAACC Pablo Serrano conserva, fundamentalmente a través de la colección Circa XX de Pilar Citoler, el conjunto más notable de obras de autores de Gutai, o vinculados, existente en un museo público español.A partir de estas piezas, la muestra reconstruye una extensa red de relaciones, viajes, exposiciones y encuentros que conectaron Japón y España, y en la que la figura del crítico Michel Tapié desempeñó un papel decisivo.

Su relación con Gutai, con artistas españoles como Pablo Serrano y con la propia Pilar Citoler, permite comprender cómo estas obras llegaron hasta España y, finalmente, pasaron a formar parte del patrimonio público.

RECONOCIMIENTO A PILAR CITOLER

La exposición constituye también un reconocimiento a Pilar Citoler, cuya mirada como coleccionista resultó fundamental para la recepción, conservación y permanencia de estas propuestas en España. Citoler ha acompañado a la comisaria durante la inauguración y ha participado en una acción simbólica vinculada al propio sentido del proyecto: romper para volver a abrir.

'GUTAI. El círculo permanece' propone volver a mirar esta vanguardia desde el presente, reconocer la importancia de quienes hicieron posible su llegada y conservación en España y devolver al colectivo el lugar que le corresponde dentro de la historia del arte contemporáneo.

En la muestra se podrán contemplar obras de japoneses como Teshigahara Sofu (1900-1979), Shigeru Onishi (1928-1994), Tanaka Atsuko (1932-2005), Kawashima Keiji (1963), así como artistas nacionales e internacionales como Pablo Serrano (1908-1985), Juana Francés (1924-1990), César Manrique (1919-1992), Antoni Tàpies (1923-2012), Manolo Millares (1926-1972), Salvador Victoria (1928-1994), Luis Feito (1929-2021), Antonio Saura (1930-1998), Henri Michaux (1899-1984) y Emil Nolde (1867-1956).

La exposición temporal contará con un catálogo que podrá adquirirse en la institución y, en torno a ella, se realizarán diversas actividades como visitas realizadas por la comisaria, cuya inscripción es gratuita y está disponible a través de la web del museo https://iaacc.es/visitas/.