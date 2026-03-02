El IAF lanza dos convocatorias dirigidas a las Agrupaciones Empresariales con un presupuesto de más de 500.000 euros

Sede del Instituto Aragonés de Fomento. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha lanzado dos convocatorias dirigidas a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) de la comunidad. Ambas resoluciones han sido publicadas en el Boletín Oficial de Aragón con un presupuesto conjunto superior a los 500.000 euros.La primera de ellas, con una dotación de 330.000 euros financia la realización de proyectos colaborativos, a cargo al presupuesto del Instituto Aragonés de Fomento del año 2026.

El importe de cada subvención no podrá ser inferior a 3.000 euros ni superar los 22.000 euros. Las ayudas están destinadas a fomentar la cooperación empresarial a través de AEIs con objeto de mejorar la competitividad y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas aragonesas. La convocatoria se publicó el pasado viernes en el BOA y la fecha límite de presentación de propuestas finalizará el próximo 23 de marzo.

PROYECTOS COLABORATIVOS

Por otro lado, el IAF ha convocado también el programa de ayudas dirigido a la preparación, elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos de I+D+i. Dicha convocatoria tiene una dotación de 173.000 euros con un importe por proyecto de entre 1.500 y 15.000 euros.

Las ayudas están destinadas a incentivar la participación empresarial en convocatorias europeas de I+D+i para obtener un mayor retorno de Fondos Europeos para la comunidad, incrementar la inversión privada en I+D+i para permitir a la comunidad acercarse a la media de la UE y complementar los estímulos existentes a la I+D+i. La convocatoria se publica hoy en el BOA y la fecha límite de presentación de propuestas finalizará el próximo 24 de marzo.