Ibercaja agradece la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de Zaragoza y reafirma su compromiso con la ciudad

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

Ibercaja y su Fundación han expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Zaragoza y a su alcaldesa, Natalia Chueca, por la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad, la máxima distinción que otorga la capital aragonesa a aquellas instituciones y personas que han contribuido de forma destacada al progreso y bienestar de la ciudad.

Para Ibercaja, entidad "profundamente vinculada" a Zaragoza desde sus orígenes, esta propuesta de reconocimiento supone un "honor extraordinario y un estímulo para seguir trabajando con la misma vocación de servicio que ha guiado su trayectoria durante los últimos 150 años".

A lo largo de siglo y medio de historia, Ibercaja ha acompañado el desarrollo económico, empresarial y social de Aragón y de Zaragoza, apoyando a familias, empresas e instituciones y "contribuyendo al crecimiento sostenible del territorio", ha destacado la entidad.

La sede corporativa del Banco permanece en Zaragoza, reafirmando el compromiso histórico de la entidad con la ciudad y con Aragón, y consolidando a la capital aragonesa como centro de decisión financiera y empresarial de "primer nivel", lo que ha contribuido al progreso y al bienestar del conjunto de la sociedad.

"RECONOCIMIENTO"

Con esta propuesta de reconocimiento, Ibercaja expresa su compromiso social y como heredera de una tradición de banca con propósito, la entidad devuelve a la sociedad el valor que genera, ya que el cien por cien de sus beneficios revierten en sus cuatro fundaciones accionistas para impulsar iniciativas de interés general.

En este ámbito destaca especialmente la labor de Fundación Ibercaja, cuya actividad alcanza cada año a miles de personas mediante programas de educación, formación, acción social, cultura, investigación, sostenibilidad y apoyo a los colectivos más vulnerables.

La propuesta de la distinción constituye también un "reconocimiento" a las generaciones de profesionales, clientes, fundadores y colaboradores de Ibercaja que, durante estos 150 años, han contribuido a construir una entidad arraigada en su territorio y comprometida con el futuro.

Asimismo, representa un "homenaje" a la vocación de servicio y al compromiso con el bien común que forman parte de la identidad de Ibercaja desde su nacimiento.

Por su parte, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, que recogerá la máxima distinción que otorga el Consistorio zaragozano en el día de inicio del as Fiestas del Pilar, ha asegurado que es "un tremendo orgullo" que la alcaldesa de Zaragoza haya propuesto a la entidad como merecedora de la Medalla de Oro.

"Un gesto que nos sirve para continuar trabajando e impulsando proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad y por supuesto, al de todos nuestros vecinos zaragozanos", ha remachado.