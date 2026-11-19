Archivo - Uno de los accesos a la sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja continúa avanzando en el desarrollo de soluciones innovadoras de financiación al consumo con la ampliación de las capacidades de Presto, su plataforma de financiación en punto de venta, que ahora incorpora nuevos acuerdos de financiación con comercios y empresas de cualquier sector de actividad, lo que permite ampliar la oferta actual y refuerza la capacidad comercial de la Entidad en este ámbito.

La evolución de Presto representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Ibercaja Servicios de Financiación, que inició en 2025 el despliegue de esta solución en el sector de automoción, dando cobertura a la financiación de vehículos de segunda mano, motocicletas y autocaravanas en punto de venta.

La buena acogida del modelo y la validación de su funcionamiento han permitido dar ahora el salto a nuevos sectores de actividad.

La posibilidad de ofrecer soluciones de financiación constituye una de las principales necesidades de los comercios y empresas retail. En este contexto, la nueva propuesta de Ibercaja facilita tanto la captación de nuevos clientes como el desarrollo de negocio de las empresas que ya mantienen una relación con la Entidad.

A través de la plataforma Presto, clientes y no clientes del Banco pueden formalizar préstamos al consumo directamente en el punto de venta mediante un proceso íntegramente digital, ágil y sencillo.

De esta forma, Ibercaja refuerza su apuesta por la innovación, la digitalización y la mejora de la experiencia de cliente, acercando la financiación a los momentos de decisión de compra.

Esta nueva funcionalidad va acompañada de una evolución positiva superando los 379 millones de euros en nuevas formalizaciones de financiación al consumo y 'renting' a cierre del tercer trimestre, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior. En Financiación Consumo ha crecido aproximadamente el doble que el sector.