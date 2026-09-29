Ibercaja celebra las fiestas del Pilar con actividades musicales y culturales para "una ciudad en ebullición"

Ibercaja presenta su programación para las fiestas del Pilar 2026, en el Espacio Xplora. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja se suma un año más a la celebración de las fiestas del Pilar con una amplia programación de actividades musicales y culturales dirigidas a todos los públicos de una ciudad, Zaragoza, que "está en ebullición".

Así lo ha indicado el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, durante la presentación de la programación este martes en el Espacio Xplora. Ha estado acompañado por la responsable de Patrocinios de Ibercaja, María Frago; y el promotor musical de los conciertos de Re-suena, Tomás Perry.

"Estamos en una ciudad en ebullición y todo lo que tiene que ver con cultura, con artes escénicas y con actividad de ocio complementaria hay que desarrollarlo al mismo ritmo que se está desarrollando la ciudad", ha afirmado Enrique Barbero, quien ha desgranado que este buen momento que atraviesa la capital aragonesa y la comunidad autónoma en general está impulsado por los anuncios de inversión empresarial, que superan los 50.000 millones para los próximos años, y el aumento de población y atracción de turismo.

La principal novedad de este año, en el que Ibercaja celebra su 150 aniversario, será la celebración de los conciertos Re-suena en la plaza Paraíso, frente a su sede central, protagonizados por los grupos aragoneses Múltipla e Ixeya, que actuarán el 8 y 9 de octubre, respectivamente, para "así darle importancia y relevancia a nuestro tejido cultural", ha apostillado Tomás Perry. Ambos serán a las 19.30 horas. Por otro lado, Los Bengala tocarán el 10 de octubre a las 18.00 horas.

La entidad financiera participa como patrocinador de numerosos eventos musicales, culturales, infantiles y tradicionales incluidos en el programa oficial de las fiestas. En esta ocasión, se incluye una edición especial infantil, Re-suena Kids, a cargo de The Cucumbers, con dos actuaciones previstas el 10 de octubre a las 10.15 y a las 11.15 horas.

Barbero ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza reconocerá a Ibercaja y Fundación Ibercaja con la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza por su 150 aniversario. Será el 10 de octubre, en el acto institucional antes del pregón que dé comienzo a las fiestas del Pilar.

'LOS PILARES DE ARAGÓN'

Agustina de Aragón, José de Palafox, Francisco de Goya y Raquel Meller también tendrán protagonismo en la actividad cultural que ha organizado Ibercaja para las fiestas del Pilar con 'Los Pilares de Aragón'.

Esta iniciativa, que tendrá lugar en la plaza de la sede central de Ibercaja, consistirá en representaciones teatrales de estos personajes históricos de Aragón, que compartirán con el público el legado que dejaron. Estas interpretaciones se han programado los días 11, 12, 14 y 17 de octubre a las 11.30, 12.15 y 13.00 horas.

Igualmente y en línea con esta temática, entre el 10 y el 18 de octubre se instalará un photocall permanente que permitirá a los ciudadanos llevarse un original recuerdo de las fiestas del Pilar, ya que Ibercaja ha diseñado este espacio con la imagen de once personalidades aragonesas que han contribuido, desde distintos ámbitos, a proyectar el nombre de Aragón.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

En el Espacio Ibercaja Xplora, el 13 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas, tendrá lugar el taller infantil 'Cabezudos' y, el 14 de octubre, se celebrarán tres sesiones de 'Mis primeros pasos de jota', a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción a través de la página web de Espacio Xplora.

El día 13 de octubre los más pequeños podrán disfrutar del 'León Garganchón', una atracción instalada en plaza Paraíso, frente al acceso a Ibercaja Xplora, que estará disponible de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Esta propuesta, inspirada en uno de los símbolos de Zaragoza, mantiene el espíritu del tradicional Tragachicos. Como en años anteriores, el corpóreo 'Vamos ZGZ' lucirá durante las fiestas el característico cachirulo aragonés.

Las pantallas de la zona Xcaparate, la esquina digital de la sede central del Banco, ofrecerán durante todos los días festivos un juego interactivo protagonizado por los tradicionales Cabezudos, que permitirá a los usuarios interactuar con estas figuras emblemáticas a través de las nuevas tecnologías.

Además, el 14 de octubre, a las 18.30 horas, habrá un espectáculo de jota interpretado por un grupo de cantadores, músicos y bailarines aragoneses que acercarán al público una de las expresiones culturales más representativas de la Aragón. Será en el entorno del Espacio Xplora.

ACTIVIDADES POR TODA LA CIUDAD

El día del pregón, el sábado 10 de octubre, Ibercaja participará en la cabalgata con una carroza propia que recorrerá las calles de la ciudad y desde la que se repartirán caramelos entre los asistentes.

En el ámbito familiar, Ibercaja estará presente en la Comparsa de Gigantes y Cabezudos por los distintos barrios de Zaragoza y donde azafatas de la entidad repartirán caramelos entre los participantes.

La entidad patrocinará el espacio lúdico Río y Juego, ubicado en el Parque del Agua, y el tradicional Parque de las Marionetas, que tendrá lugar del 11 al 14 de octubre, en el Parque Grande José Antonio Labordeta, con espectáculos y participar en un juego organizado por Ibercaja con premios para los participantes.

"Queremos sumarnos al disfrute de los zaragozanos y aportar una programación que se sume al resto de iniciativas para que todas las personas, tanto de la ciudad como todos los que vienen a visitarnos, tengan una oferta de calidad", ha apuntado Frago.

TRADICIÓN ARAGONESA

La entidad mantiene su apoyo a la cultura y a las tradiciones aragonesas a través del patrocinio principal del Certamen Infantil y del Certamen Oficial de Jotas, los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio de Zaragoza. Además, será patrocinadora del escenario de la Fuente de la Hispanidad, uno de los principales puntos de encuentro de las actuaciones folclóricas programadas durante las fiestas.

En el apartado musical, Ibercaja participará en la programación de la plaza del Pilar mediante el patrocinio de algunos de los conciertos más destacados de las fiestas, entre ellos las actuaciones de Antonio Orozco, dentro del concierto organizado por Europa FM; Dani Fernández, con Los 40; el espectáculo de Los 40 Dance; y el concierto de Malú promovido por Cadena 100.

La entidad también apoya diversas propuestas de ocio y entretenimiento, como la tercera edición del Festival Internacional de Circo de Zaragoza y el espectáculo Zabaret, que se desarrollarán del 8 de octubre al 2 de noviembre en el Recinto Ferial de Valdespartera, así como la exposición Planeta Jurásico, que podrá visitarse del 8 al 25 de octubre en este mismo espacio. Para estas actividades, los clientes podrán beneficiarse de descuentos y promociones a través de 'entradas.ibercaja.es'.

Entre estas iniciativas destaca también la colaboración de Ibercaja con las Food Trucks de Zaragoza, para las que la entidad ofrece bonos consumo de 30 euros por 25 euros a través de 'entradas.ibercaja.es' hasta el próximo 7 de octubre.

Además, la entidad facilita el acceso a numerosos espectáculos culturales y de ocio mediante la comercialización de entradas para propuestas como 'El Fantasma de la Ópera', 'Houdini', 'Comisaría en fiestas. Pasión de Pilares', 'Planeta Jurásico', Parque de las Marioneta', Camela Tour 2026, This is Michael, B Vocal, Una noche única: Jota y Zarzuela o DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, entre otros espectáculos incluidos en la programación festiva.

Con su participación en más de una decena de actividades y espacios de la programación oficial, Ibercaja reafirma un año más su compromiso con Zaragoza y con unas fiestas que forman parte de la identidad cultural de Aragón, contribuyendo a acercar la cultura, la música, las tradiciones y el ocio familiar a miles de ciudadanos y visitantes.