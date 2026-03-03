Ibercaja completa su gama de fondos con el lanzamiento de un fondo ético

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha lanzado nuevas soluciones para instituciones y entidades del tercer sector. La entidad busca facilitar el acceso a los mercados financieros, poniendo en valor los principios y valores que defienden estas entidades. En 2025, Ibercaja Gestión, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva del Grupo Ibercaja, lanzó Ibercaja Compromiso Solidario, su primer fondo ético, con el objetivo de facilitar la gestión del ahorro con un fondo de inversión mixto, que invertirá un máximo del 30% en renta variable.

El responsable de Estrategia de Ibercaja Gestión, Jorge Urriza, ha destacado que "el lanzamiento de este fondo es el resultado del desarrollo de una metodología propia, que considera los valores como un factor de inversión, además de la rentabilidad financiera. Todo ello gracias al desarrollo de un equipo de profesionales experto en esta materia".

Desde Ibercaja, se entiende la inversión ética como la práctica de invertir en empresas o proyectos que cumplen con ciertos estándares éticos y sociales, alineados con una moral determinada. Aunque comparte aspectos con la inversión sostenible, el análisis de los riesgos e impactos se ve ampliado, superando el alcance económico y entrando en juego un alcance moral.

Urriza ha señalado que "identificar los valores y principios que impulsan la actividad de las instituciones y entidades del tercer sector, y trasladarlo a sus inversiones, nos permite generarles confianza en su toma de decisiones de inversión".

El fondo Ibercaja Compromiso Solidario cuenta con una metodología propia que sigue las directrices de Mensuram Bonam, publicado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que ofrece un conjunto de principios y criterios, así como de indicaciones prácticas y metodológicas, dirigidas a quienes trabajan en el mundo de las finanzas.

Con el objetivo de fortalecer esta metodología, el fondo cuenta con un Comité Ético, compuesto por profesionales de Ibercaja y expertos externos en la materia, tratando de supervisar la aplicación de la metodología desarrollada por la Gestora del Grupo Ibercaja.

Urriza ha señalado lo siguiente: "Esta metodología nos ha permitido a la Entidad mejorar la prestación de nuestros servicios a instituciones y tercer sector, con la creación de carteras de gestión discrecional o el asesoramiento a la inversión ligadas a los principios y criterios promovidos por Mensuram Bonam".

Ibercaja, en el ejercicio de su actividad, promueve la inversión ética y la solidaridad, como muestra de su compromiso con la sociedad y el medioambiente. El fondo Ibercaja Compromiso Solidario donará el 10% de la comisión de gestión a proyectos alineados con los valores promovidos por el fondo. De esta forma, las instituciones, a través de la gestión de su ahorro, generan un impacto positivo, ampliando así el alcance de su contribución a la sociedad de la mano de Ibercaja.