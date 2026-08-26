Ibercaja eleva un 11,6% el crédito a empresas no inmobiliarias en el primer semestre de 2026

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva producción de empresas no inmobiliarias crece un 11,6% en el primer semestre de 2026 y se consolida como el principal motor de la nueva producción crediticia de Ibercaja. De los 4.570 millones de euros formalizados por la red de oficinas entre enero y junio en préstamos, créditos y leasing, 2.954,4 millones --el 64,6% del total-- corresponden a operaciones vinculadas a la actividad empresarial, que incluyen actividades productivas y promoción inmobiliaria.

La cifra refleja el impulso que el banco viene dando al segmento de empresas, pymes y autónomos en sus últimos planes estratégicos, y sitúa a este negocio como eje del crecimiento del crédito sano, que a cierre de junio ascendía a 31.382 millones de euros, un 4,2% más que doce meses antes.

"La financiación a empresas es hoy el eje de nuestro crecimiento y lo seguirá siendo. Apoyar a las compañías que invierten y crean empleo es la forma más directa que tiene un banco de contribuir a la economía real, y ahí queremos seguir ganando peso con equipos especializados y decisiones cercanas al cliente", ha afirmado la directora del Área de Banca de Empresas de Ibercaja Banco, Teresa Fernández Fortún.

Gracias a esta intensa actividad, Ibercaja ha elevado el saldo de crédito normal en empresas no inmobiliarias en un 7,3% interanual en el primer semestre del ejercicio 2026, doblando el ritmo de crecimiento del sistema en este segmento.

Las actividades productivas, casi la mitad del crédito de nueva producción La financiación de actividades productivas --excluida la promoción inmobiliaria-- asciende a 2.042 millones de euros en el primer semestre de 2026 y representa el 44,7% de la nueva producción del semestre.

De ellos, 1.902 millones se formalizaron en préstamos y créditos y 140 millones a través de leasing. A esta cifra se suman 844 millones de euros destinados a promoción inmobiliaria, el 18,5% del total.

El resto de la nueva producción se distribuye entre financiación a hogares y otras finalidades, entre las que figuran 101 millones de euros correspondientes al sector público.

Las formalizaciones de crédito hipotecario destinado a la adquisición de vivienda alcanzan 1.298 millones de euros entre enero y junio, el 28,4% de la nueva producción del período, con un crecimiento del 5,3% interanual.

El 60% de este nuevo crédito se ha concentrado en Madrid y el Arco Mediterráneo, en línea con el foco del Banco en sus zonas de expansión. La financiación al consumo y renting suma 251 millones de euros en el semestre; el saldo de esta cartera crece un 6,5% interanual.