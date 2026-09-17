Ibercaja eleva hasta 20.000 euros el saldo remunerado de su Cuenta Vamos para nuevos clientes

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha mejorado las condiciones de su Cuenta Vamos para nuevos clientes al elevar de 12.000 a 20.000 euros el saldo máximo remunerado sobre el que se aplica la rentabilidad de este producto. La entidad mantiene sin cambios el resto de las condiciones de la cuenta, que ofrece una remuneración del 5% durante el primer año y del 2% durante el segundo año para los clientes que cumplan los requisitos de vinculación establecidos.

Con esta mejora, Ibercaja refuerza el atractivo de una de las cuentas remuneradas más competitivas del mercado y aumenta la capacidad de sus nuevos clientes para rentabilizar sus ahorros. La ampliación del saldo máximo remunerado permitirá que los nuevos clientes puedan obtener hasta 1.000 euros brutos de intereses durante el primer año y hasta 1.400 euros brutos acumulados durante los dos primeros años, siempre que mantengan el saldo máximo remunerado y cumplan las condiciones de la cuenta.

Para acceder a esta remuneración, la Cuenta Vamos mantiene los requisitos actualmente vigentes: la domiciliación de haberes por un importe mensual mínimo de 600 euros; la contratación de una tarjeta con la que se efectúen, al menos, seis movimientos en el semestre; la domiciliación de recibos que supongan seis cargos por semestre; y la contratación de la Banca Digital Ibercaja (gratuita).

"Con esta mejora de la Cuenta Vamos queremos seguir ayudando a nuestros nuevos clientes a sacar el máximo partido a sus ahorros. La ampliación del saldo remunerado nos permite ofrecer una propuesta de valor aún más competitiva, manteniendo unas condiciones muy atractivas y una operativa sencilla para el día a día", ha destacado el director de Desarrollo de Negocio de Particulares Ibercaja, Pedro Rodriguez.

La Cuenta Vamos forma parte de la apuesta de Ibercaja por ofrecer soluciones financieras que combinan vinculación, operativa diaria y capacidad de ahorro, adaptándose a las necesidades de los clientes y reforzando el compromiso de la entidad financiera con una oferta competitiva y diferencial.

OTRAS CUENTAS REMUNERADAS: CONTUCASA Y METAS

Ibercaja mantiene también la remuneración actual de su cuenta Contucasa, destinada al ahorro para la adquisición de la primera vivienda. Este producto, dirigido a jóvenes de entre 18 y 40 años o clientes con subrogaciones de préstamo promotor con Ibercaja, ofrece una rentabilidad del 1,50% para saldos de hasta 50.000 euros, pudiendo obtener hasta 750 euros cada año.

Además, los clientes de esta cuenta de ahorro pueden recibir 500 euros si el importe del préstamo hipotecario que contratan con el Banco es igual o superior a 120.000 euros o el 0,42% del importe del préstamo hipotecario, si el importe de dicho préstamo es inferior a 120.000 euros.

Por su parte, la cuenta Metas, contratable a través de la App del Banco, continúa ofreciendo una remuneración del 1% para saldos de hasta 6.000 euros, apoyando a los clientes en la planificación y consecución de sus objetivos financieros.