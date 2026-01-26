Ibercaja Gestión lanza el Fondo Ibercaja RF Grado Inversión

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión ha lanzado el fondo Ibercaja RF Grado Inversión, una nueva estrategia sostenible de renta fija que invierte en emisores de alta y media calidad crediticia, con el objetivo de prolongar las rentabilidades atractivas obtenidas en los últimos años.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha señalado que "el binomio alta y media calidad crediticia y preferencias de sostenibilidad ha obtenido una gran aceptación por nuestros clientes, permitiéndoles aprovechar el buen momento de la renta fija, al mismo tiempo que mantienen sus preferencias de inversión sostenible".

En un entorno de tipos de interés estables en Europa, donde no se esperan más correcciones a la baja en 2026, y con las disminuciones previstas de tipos de Estados Unidos ya descontadas por el mercado, las TIRes que ofrece la curva de tipos son menos atractivas que en ejercicios anteriores. Así, Ibercaja Gestión prevé que tras el periodo de estabilización de tipos de interés previsto para 2026, se pueden producir nuevas decisiones de los bancos centrales, donde las principales hipótesis admiten posibles subidas de tipos de interés en los próximos años.

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha advertido que "ha llegado el momento de apostar por la gestión activa. Comprar un bono y esperar a vencimiento ya no es suficiente si queremos aspirar a retornos similares a los obtenidos en años anteriores. Estrategias acertadas en duración y la respuesta a los movimientos en la curva de tipos se vuelven esenciales para obtener rentabilidades atractivas".

GESTIÓN ACTIVA

Inicialmente, Ibercaja RF Grado Inversión invertirá en instrumentos de renta fija, mayoritariamente de alta y media calidad crediticia con vencimiento a lo largo de 2029 y 2030, lo que permitirá situar la duración inicial en torno a los cuatro años, a la espera de posibles movimientos en la curva de tipos o que el paso del tiempo provoque un estrechamiento de las TIRes, lo que le llevará a adaptar la cartera en términos de duración.

La sostenibilidad presente en las estrategias de Ibercaja Gestión Con este fondo, la gestora de fondos de inversión de Ibercaja refuerza su confianza en el binomio de sostenibilidad y bajo riesgo como oportunidad de inversión para aquellos partícipes que quieren aprovechar el contexto actual, buscando una rentabilidad atractiva que les permita batir a la inflación.

Ibercaja Gestión fortalece su apuesta por la inversión socialmente responsable, mostrando su implicación con la transición verde y la lucha contra las desigualdades. Gracias a la confianza de los inversores, la Gestora ha superado los 7.000 millones de euros en activos bajo gestión en fondos art. 8 y art. 9 en 2025, según la información de Inverco.