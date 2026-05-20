Ibercaja Gestión lanza un nuevo fondo de renta fija dentro de su gama de perfilados

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La gestora de fondos de inversión de Ibercaja lanza el fondo Ibercaja Cartera Más Conservadora, una nueva estrategia que invertirá en renta fija, combinando inversiones en otros fondos e inversión directa en bonos de deuda corporativos. Esta estrategia de inversión se incorpora a la gama de soluciones de fondos perfilados, permitiendo a los clientes invertir de manera global y diversificada, apostando por estrategias flexibles dentro de renta fija.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lilly Corredor, ha destacado que "queremos combinar estrategias flexibles que nos permitan aprovechar las oportunidades que nos va ofreciendo la curva de tipos y, a la vez, aportar la certidumbre que nos da la compra directa de bonos con vencimientos inicialmente en 2027 y 2028, ambas estrategias basadas, mayoritariamente, en inversiones de alta y media calidad crediticia".

APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN

En 2026, a mitad de mayo, Ibercaja Gestión acumula 1.038 millones de euros de aportaciones netas en la gama de perfilados. El lanzamiento de nuevas soluciones como el Cartera Conservadora (cesta diversificada de renta fija, inversión 100% a través de Instituciones de Inversión Colectiva), Cartera Flexible 5 (añade a la inversión en renta fija la posibilidad de invertir tácticamente hasta un 5% en renta variable, materias primas y metales preciosos) o Ibercaja Diversificación (máximo 10% en renta variable), a los que ahora se suma el Cartera Más Conservadora, han adaptado la gama a los distintos perfiles de riesgo de los partícipes.

El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha señalado que "la aportación de valor vendrá de la gestión activa que nos permitirá adaptar las duraciones de las carteras en función del contexto económico, así como beneficiarnos de los activos con mejores perspectivas en cada momento: renta fija privada o pública, grado de inversión o high yield, todo ello con un estricto control de la volatilidad de los productos".

El fondo tendrá una duración inicial ligeramente superior a dos años y dispondrá de tres fuentes de obtención de rentabilidad. La mitad de la cartera estará constituida por una cesta diversificada de fondos de renta fija, con un enfoque global y una gestión activa. El resto serán dos cestas de renta fija privada grado de inversión que se mantendrán hasta su vencimiento, una de ellas en 2027 y la otra en 2028.

López ha subrayado que "este nuevo vehículo perfilado se ha diseñado para promover la diversificación entre los inversores de perfil conservador. El producto se alinea con sus preferencias de inversión y les otorga acceso a los mayores retornos esperados del mercado actual de renta fija". I

Ibercaja Cartera Más Conservadora completa la gama de fondos perfilados, que cuenta en la actualidad con cerca de 6.400 millones de euros en activos bajo gestión. A través de estas estrategias, Ibercaja Gestión pretende facilitar la diversificación y la optimización del ahorro a través del perfil de riesgo más ajustado al cliente.