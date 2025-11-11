Ibercaja incrementa en más de un 31% el volumen de financiación al consumo y renting hasta octubre

Archivo - Uno de los accesos a la sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha superado los 350 millones de euros en nuevas formalizaciones de financiación al consumo y renting entre enero y octubre, lo que supone un 31,2% más que en el mismo periodo de 2024.

El banco está desplegando en 2025 un plan de acción integral con el objetivo de facilitar a sus clientes el acceso a soluciones de financiación de consumo y de renting adaptadas a las necesidades de cada uno de ellos y a los momentos clave de su ciclo de vida y del año.

Una de las principales palancas de crecimiento es la positiva evolución de los préstamos preclasificados, tanto en canales digitales, a través del Préstamo Digital, como en oficinas, mediante el Préstamo Fácil, han indicado desde la entidad bancaria en una nota de prensa.

Estos productos permiten a los clientes del Banco disponer de hasta 60.000 euros de forma ágil, con un plazo máximo de amortización de ocho años, ofreciendo una experiencia de financiación sencilla, rápida y adaptada a cada una de las necesidades del cliente.

La oferta actual se mantiene con tarifas muy competitivas, ya que el Préstamo Digital permite obtener un tipo de interés del 5,50% hasta 60.000 euros, tanto si la contratación la realiza el cliente en la app como en la banca online.

Por otro lado, el Préstamo Fácil, que se puede contratar en las oficinas, cuenta con un tipo de interés del 5,99% hasta un importe de 60.000 euros, con un plazo máximo de amortización de ocho años.

PRÉSTAMOS PARA AUTO Y FINANCIACIÓN EN PUNTO DE VENTA

Asimismo, Ibercaja continúa con su apuesta por la financiación de vehículos como uno de los principales pilares de crecimiento en la financiación al consumo. A cierre de octubre, las formalizaciones del Préstamo Auto, a través de la filial especializada Ibercaja Servicios de Financiación, han crecido por encima del 75%.

Mantiene una tarifa especial del 4,90% para importes superiores a 20.000 euros en la compra de vehículos con etiqueta ECO o Cero emisiones, dirigido a clientes de hasta 35 años o titulares de algún seguro contratado en Ibercaja. En el caso del Préstamos Coche online, no hay límite de importe.

Según ha trasladado el director de Financiación al Consumo y Medios de Pago de Ibercaja, Víctor Royo: "Hemos desplegado la nueva plataforma de financiación en el punto de venta, la app presto, a través de acuerdos con empresas del sector de la automoción, ofreciendo una experiencia ágil y flexible dirigida tanto a clientes como no clientes del banco".

El usuario que contrata un préstamo de vehículos en el punto de venta tiene disponible esta plataforma, la app presto, con toda la información que necesita sobre la vida del préstamo, ha precisado Royo, al tiempo que ha aclarado que esta plataforma pondrá a disposición del usuario en los próximos meses diferentes soluciones que le facilitarán el acceso a la adquisición de diferentes productos y servicios.

BLACK FRIDAY Y NAVIDAD

En paralelo al plan de acción relacionado con préstamos al consumo, Ibercaja ha lanzado una nueva campaña para facilitar a sus clientes las compras con tarjeta de crédito en los meses de noviembre y diciembre.

Por tanto, desde el 3 de noviembre hasta el 31 de diciembre, los clientes con tarjetas de crédito de Ibercaja podrán financiar en tres cuotas mensuales de forma totalmente gratuita, sin intereses, las compras que realicen con dichas tarjetas. Esta campaña es válida para las compras realizadas en comercios electrónicos y puntos de venta físicos.

Los clientes podrán optar a esta financiación gratuita en el momento de realizar el pago en el comercio, desde su app, a través de su banca digital o en las oficinas y cajeros automáticos de Ibercaja.