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ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja lanza su nueva campaña de planes de pensiones para 2026, manteniendo un año más la bonificación más competitiva del mercado, hasta un 7%, para el traspaso desde otras entidades a planes de pensiones individuales del Banco.

La Entidad no exige importe mínimo de traspaso y tampoco limita el máximo de bonificación, que se percibe mediante abono en cuenta de forma anticipada.

De este modo, para los traspasos realizados desde otras entidades a planes de pensiones individuales de Ibercaja de su gama de gestión activa, mixtos y de renta variable, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 7% del importe traspasado, con compromiso de permanencia de 10 años.

Por otra parte, aquellos clientes que adquieran un compromiso de permanencia de nueve años se podrán beneficiar de un abono del 6%; un 5% en caso de un compromiso de ocho años; un 3% para un compromiso de seis años; y un 2% si la permanencia es de cuatro años.

En el caso de los traspasos a planes de pensiones individuales de renta fija, de cualquier importe, el partícipe puede obtener un 1,5% de incentivo, con un compromiso de permanencia de 5 años, siempre que traspase a uno de los planes de renta fija incluidos en esta promoción. Los clientes que quieran beneficiarse de estas bonificaciones deberán realizar el traspaso desde otra entidad antes del 22 de enero de 2027.

PROMOCIÓN ESPECÍFICA PARA AUTÓNOMOS

Los autónomos o trabajadores por cuenta propia disponen también de una promoción específica que se aplicará a aquellos que contraten por primera vez un plan para autónomos en Ibercaja, realicen una aportación o un traspaso desde otras entidades de al menos 3.000 euros, y contraten un plan de cuotas periódicas desde 30 euros mensuales durante al menos 12 meses.

La promoción consiste en el regalo de una mochila para portátil o Tablet. Se trata de una propuesta diferencial en un contexto en el que siguen siendo escasas las promociones específicas para planes de pensiones orientados a este colectivo.

Además, esta promoción para autónomos es "compatible" con la campaña de planes individuales, lo que refuerza la propuesta de valor de Ibercaja en ahorro para la jubilación.

La gestora de planes de pensiones de Ibercaja, una de las pioneras en ofrecer esta tipología de planes de pensiones, cuenta con el Plan Autónomos Ibercaja Crecimiento, con perfil inversor moderado, y el Plan Autónomos Ibercaja Equilibrado, de perfil conservador.

Ambos productos permiten a este colectivo de trabajadores acceder a las mayores ventajas fiscales que ofrecen los planes de empleo, ya que pueden incrementar sus aportaciones anuales, así como su desgravación hasta los 5.750 euros, frente a los 1.500 euros de límite establecido para los planes de pensiones individuales.

El Plan de Autónomos Ibercaja Autónomos Crecimiento es el segundo más rentable a 1 año a cierre de septiembre, dentro de los planes de autónomos de renta variable mixta.

NUEVO PLAN IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2032

Como novedad, Ibercaja ha incorporado a su gama el 'Plan Ibercaja de Pensiones Horizonte 2032', un plan de renta fija con objetivo de rentabilidad no garantizado que invierte principalmente en renta fija privada y, de forma complementaria, en renta fija pública, con vencimiento en el segundo semestre de 2032.

El plan nace, además, con vocación sostenible, al combinar criterios ASG --Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo-- con un análisis financiero fundamental.

Con este lanzamiento, la Gama Horizonte suma un nuevo plan a los ya existentes Plan Ibercaja de Pensiones Horizonte 2028 y Plan Ibercaja de Pensiones Horizonte 2030, reforzando así una gama especialmente diseñada para personas de perfil conservador, y que ha demostrado su capacidad para generar atractivas rentabilidades.

ENTIDAD REFERENTE EN AHORRO FUTURO

Ibercaja Pensión gestiona más de 8.700 millones de euros en planes de pensiones, más de 315.000 partícipes y una cuota de mercado del 6,03%. Ocupa el cuarto puesto entre las gestoras por patrimonio administrado en planes de pensiones y el tercero en planes de empleo.

Administra dos de los diez planes de empleo más grandes del país, y uno de ellos se sitúa como el segundo plan más rentable a 3 años dentro de esta selección y es firmante de los Principios de inversión socialmente responsable de Naciones Unidas.

Ibercaja Pensión ha sido reconocida nuevamente este año en la edición de los 'Premios Expansión-AllFunds Bank' como finalista a Mejor Gestora de Fondos de Pensiones por décima vez consecutiva --y ganadora en cuatro de estas ocasiones--.

Algunos de sus planes de pensiones individuales también se sitúan en posiciones destacadas dentro del ranking sectorial de Inverco. Es el caso del Plan Ibercaja de Pensiones Gestión Evolución o del Plan Ibercaja de Pensiones I Renta fija, ambos ocupando la segunda posición en rentabilidad a 3 años dentro de los veinte planes más grandes del sector en sus respectivas categorías.

Los planes de pensiones permiten constituir un ahorro que complemente los ingresos futuros, con la finalidad de hacer frente a las necesidades en el momento de la jubilación o en situaciones de desempleo, dependencia, incapacidad y enfermedad grave.

Ibercaja es una Entidad especializada en la gestión global del ahorro y ofrece un acompañamiento experto a la hora de generar un capital para la jubilación. La experiencia y especialización de sus profesionales, los productos que se adecúan a los distintos perfiles y necesidades de sus clientes y la excelencia de la gestión reconocida y premiada de Ibercaja Pensión configuran una oferta diferenciadora.