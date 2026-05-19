Ibercaja se suma a Zaragoza Florece y viste la plaza de su sede central con una amplia variedad de plantas y flores

Veintinueve especies de plantas y flores naturales especialmente seleccionadas se han dispuesto para crear un jardín simbólico. - IBERCAJA

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja celebra Zaragoza Florece con la creación, en la Plaza Paraíso donde se encuentra su sede central, de un jardín simbólico en el que se han empleado varios cientos de plantas y flores naturales de 29 especies diferentes. Todos los zaragozanos y visitantes de la ciudad durante este próximo fin de semana podrán pasear y disfrutar de este jardín en el centro de la ciudad.

La decoración de la Plaza Ibercaja se enmarca en el evento que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza entre los días 21 y 24 de mayo en la ciudad en el entorno natural del Parque Grande José Antonio Labordeta y en el que la entidad financiera también colabora.

Para la creación del jardín, "un espacio vivo que cuenta la historia de las personas, del crecimiento compartido y de un compromiso con la ciudad de Zaragoza de 150 años de historia", se ha realizado una selección especial de plantas y flores que, además de ser en su mayoría de los colores corporativos del Banco, el azul y el rojo, representan valores y características identificativas de la entidad financiera, como la cercanía, acompañamiento, vocación, continuidad, bienestar y sostenibilidad; y de su propósito, "ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia".