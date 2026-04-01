El IES 'Rodanas' de Épila, seleccionado para un proyecto educativo 'Jean Monnet' de Erasmus+

IES 'Rodanas' de Épila. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ÉPILA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El IES 'Rodanas' de Épila (Zaragoza) ha sido seleccionado para desarrollar un proyecto educativo dentro de las Acciones Jean Monnet del programa Erasmus+, una iniciativa destinada a promover el conocimiento sobre la Unión Europea y sus valores a través de la educación.

La concesión de este proyecto supone un importante logro para la educación pública aragonesa, porque las acciones Jean Monnet para centros escolares existen solo desde el programa Erasmus+ 2021-2027 y han estado tradicionalmente vinculadas a las universidades.

De hecho, hay muy pocos centros escolares en Europa seleccionados, siendo el IES Rodanas el primero de Aragón y uno de los pocos aún en toda España. El proyecto adquiere un valor añadido, demostrando que la innovación educativa y la dimensión europea también pueden impulsarse desde un centro educativo del entorno rural.

El objetivo principal del proyecto es acercar Europa al alumnado de forma práctica y participativa utilizando en la medida de lo posible la metodología basada en retos para fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento de las instituciones europeas y la comprensión de los desafíos comunes a los que se enfrenta la sociedad europea, como la sostenibilidad, la innovación científica o la cooperación entre países.

El proyecto se desarrollará a lo largo de los 3 próximos cursos, con un enfoque interdisciplinar. En él van a participar distintos departamentos del centro, integrando contenidos relacionados con las materias se imparten en secundaria, bachillerato y formación profesional y los proyectos que se desarrollan en el instituto: 'Sanador Films productora de cine', 'Rodanas Sostenible' y 'La mujer y la niña en la ciencia', entre otros.

La concesión del proyecto va dotada con una importante cantidad económica --en torno a los 23.000 euros-- para llevar a cabo las diferentes acciones.

Desde el IES Rodanas se valora esta concesión como "una gran oportunidad para trabajar los valores europeos, conocer más a fondo sus instituciones y las diferentes culturas que integran la Unión Europea".Acciones Jean Monet: un estímulo a la enseñanza y la investigación sobre la Unión EuropeaLas acciones Jean Monnet se enmarcan en el programa Erasmus+ para apoyar la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y los debates sobre diversos aspectos de la Unión Europea.

Su objetivo es ayudar a los profesores de educación primaria, educación secundaria y formación profesional a informar a los jóvenes y a desarrollar en ellos una conciencia crítica sobre la Unión Europea, lo que representa, cómo funciona y qué diferencia supone para su vida cotidiana.

Estas acciones abarcan tanto la educación como la formación profesional. La Comisión Europea puso en marcha las acciones Jean Monnet en 1989 para promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el ámbito de los estudios de la Unión Europea en todo el mundo. Desde su creación y hasta el programa 2021-2027 estas acciones habían puesto el foco en los centros de enseñanza superior.

Alrededor de 9.000 docentes en universidades y más de mil universidades de unos 100 países han recibido apoyo financiero en todo este tiempo, lo que les ha permitido ofrecer nuevos contenidos sobre los estudios europeos como parte de sus planes de estudios.