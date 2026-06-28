Iglesias responde Azcón por llamar "perritos caniche" a los socialistas altoaragoneses: "Es indigno de un presidente"

HUESCA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, Marcel Iglesias, considera que "no es de recibo" que el presidente del PP Aragón y del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, venga a llamarnos caniches a los socialistas altoaragoneses. Ha venido a Huesca a insultar y eso es indigno de un presidente. Le pedimos que no venga a Huesca, que se quede en su casa".

Así ha respondido el dirigente socialista a las palabras empleadas por Azcón durante el discurso que ha pronunciado en el XIV Congreso Provincial del PP de Huesca en el que Isaac Claver ha tomado el testigo de Gerardo Oliván al frente de los populares altoaragoneses.

Azcón se ha referido a los socialistas del Alto Aragón en los siguientes términos: "este Comité Federal del PSOE que se celebró ayer, comparado con el de hace un año, tiene una diferencia fundamental, los más sanchistas, que eran los de Huesca, hoy son perritos caniche al lado de la dirección socialista defendida por Pilar Alegría".

Unas palabras que los socialistas altoaragoneses se han tomado como un insulto: "Azcón no puede venir a Huesca a insultar y a no proponer nada nuevo para el Alto Aragón. Esa actitud que tiene el presidente de vivir del insulto y la crítica constante a los que no pensamos como ellos, es indigna de un presidente de Aragón y degrada absolutamente las instituciones aragonesas", ha reaccionado Iglesias.

El portavoz socialista cree que Azcón "viene a Huesca a insultar a la gente PSOE porque no tiene proyecto para la provincia ni para Aragón. No es de recibo que venga a insultarnos un presidente al que prácticamente no se le conoce ningún proyecto propio para el Alto Aragón y sólo hace que vender proyectos de los gobiernos socialistas. Proyectos que Azcón se encontró ya en marcha cuando llego al Pignatelli".

Destacan desde las filas del PSOE "que Azcón dedique todas sus intervenciones públicas a criticar al PSOE y a sus líderes, y no se ocupe de los problemas reales de Aragón".

Y destacan que el presidente popular "ataca especialmente al ámbito familiar del presidente del Gobierno, alimentando la estrategia de la derecha de deshumanizar a los rivales y perseguir con acusaciones falsas hasta a los familiares del líder socialista para tratar de desestabilizar al Gobierno de España y al Partido Socialista".

"No deja de ser curioso que Azcón retoce en el fango cuando habla desde un atril con las siglas del PP, único partido condenado por corrupción en la historia de la democracia, y cuando se acaba de negar a explicar los sospechosos sobrecostes de las obras de la Romareda ni a quién están beneficiando, evitando con los votos de PP y Vox a que hubiese una comisión de investigación en las Cortes de Aragón", ha concluido Iglesias.