Francia e Italia apoyarán una misión de la UE para asistir a Líbano a hacerse con el monopolio de las armas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una cumbre bilateral en Antibes, Francia - Europa Press/Contacto/Chigi Palace - Filippo Attil

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francia e Italia han anunciado que apoyarán el establecimiento de una misión de la Unión Europea en Líbano en otoño de 2026 con el objetivo de seguir apoyando al Ejecutivo libanés para "restablecer la plena soberanía sobre su territorio" y hacerse con "el monopolio del uso de la fuerza y las armas", en velada alusión al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Apoyaremos el establecimiento de una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en Líbano este otoño de 2026, que trabajará con todos los actores pertinentes, como el Comité Técnico Militar para Líbano (MTC4L, por sus siglas en inglés), y será coherente con las iniciativas bilaterales en el país", han indicado ambos países en un comunicado conjunto emitido al término de su 36ª cumbre bilateral, celebrada en Antibes, Francia.

Asimismo, París y Roma han subrayado el "papel esencial" de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) --a la que han mostrado su "firme" apoyo-- a la hora de "consolidar los avances logrados tras el alto el fuego", en alusión a la guerra abierta entre Hezbolá e Israel, que ha establecido en el sur de Líbano una "zona de seguridad" de la que, por el momento, rechaza retirarse. Con todo, en referencia a la FINUL, Francia e Italia han prometido "colaborar en reflexiones posteriores" a la misión, "codirigiendo una coalición internacional para apoyar a Líbano en el contexto posterior" a la misma.

Por otra parte, ambos países han manifestado también su "unidad en el compromiso con la solución de dos Estados para Israel y Palestina". "Creemos firmemente que es la única vía para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz, seguridad y dignidad, dentro de fronteras seguras y reconocidas, y para garantizar la paz y la seguridad para todos en la región", han subrayado.

Precisamente en términos regionales y en cuanto a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, los líderes de Francia e Italia han remarcado que "la diplomacia es la única vía para reducir la tensión y lograr una solución duradera que ponga fin a las hostilidades", destacando "la importancia de mitigar el impacto del conflicto en los socios regionales, la población civil y la infraestructura crítica" y celebrando la firma del Memorando de Entendimiento entre Washington y Teherán.

Además, sobre la República Islámica, han prometido "colaborar" con sus socios europeos y regionales "para apoyar una solución diplomática a largo plazo que garantice que Irán nunca adquiera un arma nuclear".

En cuanto a uno de los principales puntos calientes de las negociaciones, la navegación en el estrecho de Ormuz, París y Roma se han comprometido a "contribuir al restablecimiento permanente de la navegación libre y segura" en el estratégico paso marítimo. De igual manera, han reivindicado que "cualquier acuerdo que regule la navegación en el estrecho deberá ajustarse al derecho del mar y adoptarse de conformidad con los procedimientos pertinentes de la Organización Marítima Internacional (OMI)".