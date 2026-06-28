'Génova' se desmarca de Aldama: "Es un delincuente con una sentencia firme y al PP no le gustan los delincuentes"

1099856.1.260.149.20260628085955 El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, se ha desmarcado del empresario Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el 'caso mascarillas' aunque se le exime de la cárcel por su colaboración, y ha señalado que se trata de "un delincuente". Según ha añadido, al Partido Popular "no le gustan los delincuentes".

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha justificado que Aldama se haya librado de entrar en prisión por su colaboración con la investigación abierta. "Lo que le ha hecho la Justicia es dar los beneficios que el Código Penal recoge de forma transparente en los artículos 21.4 y 21.7", ha explicado.

De esta forma ha respondido a las críticas del Gobierno y del PSOE, que han apuntado a "pacto" y "connivencia" del PP con Aldama para rebajarle la pena y que no entrara en la cárcel. De hecho, tras la sentencia del 'caso mascarillas', el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sugirió al PP que lo incluya en sus listas y "hagan público su amor", mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, afirmó que el empresario se ha convertido en el "faro moral" del PP.

"ALDAMA ES SU CORRUPTO"

De los Santos ha recalcado al PSOE que el artículo 80.3 del Código Penal "da la opción" de que si ninguna de las penas supera los dos años no se entre en prisión. "Por tanto, ¿qué hacen señalando al Partido Popular?", ha enfatizado.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el PP pudiera indultar a Aldama si gobierna, igual que el PSOE indultó al exconcejal del PP que destapó el 'caso Gürtel', el vicesecretario 'popular' ha descartado esa posibilidad.

"Pero ¿qué hablan de indultos? Si aquí los que indultan a golpistas son los socialistas. Si quien indultó al que colaboró con la justicia para que la Gürtel tuviera una sentencia más firme, fue el Gobierno de Sánchez", ha apostillado.

Jaime de los Santos ha desvinculado a su partido de Aldama. "Es que el señor Aldama es su corrupto, es el que estaba dentro de su organización, el que iba con el señor Ábalos a recibir a Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid con el conocimiento del señor Grande Marlaska, el que hacía de intermediario con empresas como Air Europa o con el petróleo de Venezuela", ha manifestado.

El dirigente del PP ha recordado que el ministro Bolaños dijo en el Consejo de Ministros que "cualquiera que colabore con la justicia en España tendrá el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha dicho que sus críticas al PP después de que Aldama no haya entrado en prisión evidencian que "son unos hipócritas".

"El señor Aldama es un delincuente con una sentencia firme y al Partido Popular no le gustan los delincuentes. No hay más que hablar", ha aseverado, para pedir al PSOE que "limpie su casa" y "explique a los españoles por qué eran íntimos del señor Aldama y le utilizaban para intermediar en negocios millonarios".

Ante las declaraciones del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, asegurando que Aldama está en la calle porque no solo tiene pruebas contra el PSOE sino también contra el PP, De los Santos ha señalado que lo que dice es lo "más parecido a lo que ocurre en el club de la comedia".

"Más allá del chascarrillo en el que él mismo se ha convertido no voy a perder ni un segundo en valorar sus opiniones, que deberían de estar haciéndose desde su casa porque vino a las Cortes Generales para 20 minutos y va camino de dos lustros", ha exclamado, para recalcar que "las líneas rojas" de Rufián para seguir apoyando al PSOE de Sánchez "ya no se ven ni en Júpiter".

JUICIO POR LA 'OPERACIÓN KITCHEN'

Al ser preguntado si al PP le preocupa que en el 'caso Kitchen', cuyo juicio está llegando a su fin, puedan acabar condenados excargos del partido como el exministro Jorge Fernández Díaz, De los Santos ha dicho que solo espera que "quien haya ido en contra de la ley sea condenado".

El vicesecretario del PP ha subrayado que el PP "respeta siempre" la presunción de inocencia pero "de igual modo el trabajo de los magistrados y magistradas". "Solo quiero que los jueces hagan su trabajo y que se les deje hacer su trabajo", ha demandado.

"Todos los que han delinquido aprovechándose del PP, aparte de que me dan vergüenza, solo le puedo decir que forman parte del pasado y un pasado que nos hace sentir muy orgullosos en muchas cosas pero también del que ya hemos pedido perdón por aquellos casos que han sido igualmente inaceptables", ha finalizado.