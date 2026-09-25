La Iglesuela del Cid (Teruel) disfruta de energía gratuita gracias a las placas solares - AYUNTAMIENTO DE LA IGLESUELA DEL CID

LA IGLESUELA DEL CID (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

La instalación de placas solares en La Iglesuela del Cid ha permitido que el Ayuntamiento obtenga energía gratuita para los edificios municipales.

El proyecto de integración de estas placas fotovoltaicas ya está finalizado y tiene 38,61 kW de potencia, que permite que la energía se inyecte a la red local y se descuente de las posteriores facturas.

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, y ha supuesto una inversión total de 23.136,41 euros, que ha estado financiada por el programa anterior mencionado.

Con esta nueva instalación, La Iglesuela del Cid se podrá ahorrar las facturas de los edificios municipales y da un paso hacia la integración de las energías renovables destinadas al autoconsumo en el municipio.