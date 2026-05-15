IGN advierte: Las gafas de soldar o las radiografías "no sirven" para ver el eclipse

El director del Servicio Regional de Aragón del Instituto Geográfico Nacional, Alejandro Asín. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Regional de Aragón del Instituto Geográfico Nacional, Alejandro Asín, ha insistido en la necesidad de usar gafas homologadas para observar el eclipse solar del 12 agosto y ha reiterado que las radiografías o las gafas de soldador que se utilizaban antiguamente "no sirven".

"Realmente tienen que ser gafas homologadas, que tienen que cumplir una normativa ISO y una normativa Europea", ha indicado Asín en declaraciones a los medios de comunicación antes de una reunión de trabajo en la Delegación del Gobierno para avanzar en la coordinación del dispositivo de seguridad especial de cara a este fenómeno astronómico en la que han participado representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Dirección General de Tráfico (DGT), el Instituto Geográfico Nacional, el CSIC y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).

El propio Instituto Geográfico Nacional vende ejemplares de estas gafas homologadas, aunque en este momento están "agotadas". "A final de este mes tendremos más y espero que un mes antes del eclipse volvamos a tener", ha indicado.

En todo caso, ha subrayado que "hay muchas en el mercado" y se pueden comprar en "muchas empresas" o por internet. "No tienen por qué ser las nuestras", ha remarcado, pero "tienen que ser homologadas", ha remarcado.

Precisamente todo lo relativo a las gafas es lo que concentra el mayor número de consultas, con personas que acuden a la sede del IGN a preguntar si son aptas sus gafas y, en ocasiones, mostrando algunas que "no llevan absolutamente nada, ni la normativa ISO ni de la CE".

"Yo de estas no me fiaría", ha advertido.