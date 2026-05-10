La III Muestra de Cine Etnográfico acercará el patrimonio, la memoria y las formas de vida del Alto Aragón

Uno de los documentales que se van a proyectar es 'Cuatro Casas', de Jesús Bosque. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca alojará del 12 al 14 de mayo la tercera edición de la Muestra de Cine Etnográfico Altoaragonés. La cita está organizada por el Instituto Aragonés de Antropología y el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA), con la colaboración de Espiello, el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe.

Durante tres días, el salón de actos de la Diputación será punto de encuentro para acercarse al patrimonio, la memoria y las formas de vida del Alto Aragón a través del cine documental.

Todas las sesiones comenzarán a las siete de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo. El martes 12 de mayo se proyectará 'Cuatro casas', de Jesús Bosque. El miércoles 13 será el turno de La conjunción de lo posible', de Míchel Ortiz. Y el jueves 14 de mayo cerrará la muestra 'Cuando se giran las sombras', de Carmen Ávalos, Elisabeth Prandi y Patricia Roda.

Cada proyección contará, además, con presentación y coloquio posterior con directores, protagonistas y especialistas vinculados a las obras.