La impresión 3D será protagonista de un ciclo de tres conferencias en CaixaForum Zaragoza, los días 2, 9 y 16 de marzo

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Zaragoza ha programado una serie de conferencias relacionadas con la impresión 3D, a cargo de tres expertos en esta materia, para dar a conocer la citada tecnología "rápida, sencilla, económica y versátil". Esta actividad está enmarcada en la exposición 'Print 3D. Reimprimir la realidad', que puede verse en el centro hasta el 10 de abril.

La fabricación por adición de material, capa a capa, creada en los años 90, está transformando actualmente los modelos de negocio establecidos y es una de las tecnologías que encabeza la cuarta revolución industrial, han indicado desde CaixaForum Zaragoza.

Esta tecnología permite fabricar prototipos y piezas finales rápidamente, ofrece nuevas oportunidades y se puede utilizar en casi todos los sectores profesionales. De manera que es posible personalizar productos, pasar directamente de la pantalla a la realidad, crear diseños sin limitación, materiales con biocompatibilidad y estructuras resistentes.

Así, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la impresión 3D se utiliza en la construcción de prótesis personalizadas y modelos a escala real para la programación de cirugías e impresión de tejidos.

CONFERENCIAS EN TORNO A LA IMPRESIÓN 3D

La primera de las ponencias que componen el programa del ciclo será el miércoles, 2 de marzo, a las 19.00 horas, sobre el tema 'Impresión 3D: Fabricando la alimentación del futuro'. Esta técnica plantea ya alternativas a la actual ganadería industrial, como el diseño de carnes sintéticas capaces de generar alimentos más saludables, eficientes y sostenibles.

El investigador Giuseppe Scionti explicará cómo a través del estudio microscópico de la estructura de una proteína vegetal se obtiene una estrategia que permite producir carne que imita la textura, apariencia, propiedades nutricionales y sensoriales de la carne animal.

Además, ofrecerá los detalles sobre la investigación biotecnológica y sus posibilidades para crear carnes sintéticas cada vez más similares a las de origen animal, dado que la innovación de la impresión 3D ha conseguido simular con proteínas y fibras de origen vegetal el sabor y la textura de la carne animal.

Giuseppe Scionti es investigador en Ingeniería de Tejidos, ha sido también Profesor Asistente en Bioingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña, University College of London, Chalmers University, University of Granada, Polytechnic University of Milan y otras instituciones de renombre.

¿ESTAMOS CERCA DE LA MEDICINA PERSONALIZADA?

La doctora María Pau Ginebra responderá a la cuestión sobre si es posible crear tejido vivo sano para reemplazar al tejido humano enfermo, en la segunda conferencia del programa, que se impartirá el miércoles 9 de marzo, a las 19.00 horas.

En este línea, la ciencia explora la vía de la bioimpresión como herramienta tecnológica, basada en la impresión de estructuras con células vivas de gran trascendencia para la ingeniería de tejidos y órganos. La fabricación aditiva con impresoras 3D cuenta con un amplio rango de usos médicos.

Además, los implantes personalizados no serían una realidad sin la impresión 3D. La posibilidad de reproducir en tres dimensiones estructuras fisiológicas concretas permite crear prototipos con los que ensayar de forma realista operaciones quirúrgicas y establecer las técnicas más adecuadas en cada caso.

La doctora Pau es catedrática del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), directora de la División de Biomateriales del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la UPC e investigadora asociada del Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC).

FABRICACIÓN ADITIVA: CONSTRUYENDO EN EL LÍMITE

La última cita será el miércoles 16 de marzo, también a las 19.00 horas, con el arquitecto Marc Zaballa, que hablará sobre la posibilidad, cada vez más factible, de construir instalaciones en lugares inhóspitos, como el desierto o la Luna.

Gracias a la rápida evolución de la impresión 3D en la última década, investigadores y arquitectos se plantean si esta tecnología permitirá crear nuevas infraestructuras y asentamientos humanos en entornos límite donde hasta ahora parecía imposible residir.

A causa del coste de llevar materiales de construcción a determinados lugares resulta inviable e incalculable crear estructuras, pero es posible adecuar maquinaria de impresión aditiva in situ, que sea capaz de usar materiales existentes en estos entornos límite, como por ejemplo la arena del desierto o de la superficie lunar, para fabricar estructuras que acaban convirtiéndose en construcciones completas.

Zaballa ha estudiado en la International Space University (SSP'08) y ha colaborado con la empresa Galactic Suite en el proyecto de un hotel orbital y en la competición internacional Google Lunar XPrize para llevar un robot a la Luna.