El INAEM destina 2,2 millones a la contratación juvenil y al relevo generacional dentro del Programa MEJORA

Oficina del INAEM en Tarazona - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este miércoles la convocatoria del Programa Mejora del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Dicho programa destinará 2,2 millones de euros a fomentar la contratación de personas jóvenes desempleadas de hasta 35 años y a promover el relevo generacional en las empresas de la región.

Estas ayudas cuentan con financiación procedente de fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la Administración General del Estado a Aragón.Para conseguir los objetivos, se articulan dos líneas de subvención que permiten, por un lado, incentivar la contratación indefinida inicial y los contratos formativos de práctica profesional, y por otro, apoyar la formalización de contratos de relevo, siempre con contratación a jornada completa y con requisitos diseñados para asegurar que el empleo sea de calidad y con impacto real en la trayectoria profesional de las personas jóvenes.

La primera línea de ayudas, la de mejora de la empleabilidad, está dirigida a la formalización de contratos indefinidos a jornada completa o contratos formativos para la obtención de la práctica profesional de 12 meses. Estas ayudas están diseñadas para incentivar la contratación de jóvenes cualificados, asegurando que los contratos cumplan con unos requisitos de duración y retribución mínimas, e incluyan formación específica relacionada con el puesto de trabajo.

El importe de la subvención varía según la modalidad de contratación y el grupo de cotización del contrato, con cuantías que oscilan entre los 4.273 y los 11.935 euros.

La segunda línea de ayudas, de relevo generacional, se centra en la formalización de contratos de relevo a jornada completa de al menos 12 meses. Busca facilitar el relevo generacional en las empresas, permitiendo que los jóvenes desempleados puedan acceder a oportunidades laborales. En este caso el importe de la subvención será de 4.884 euros para los contratos de relevo de duración determinada y de 9.768 euros para los contratos de relevo indefinidos.

En ambas líneas, la ayuda puede incrementarse, con el límite máximo de 12.000 euros por contrato subvencionado, cuando la persona contratada sea mujer (y de forma más intensa en caso de violencia de género), cuando la empresa tenga una plantilla inferior a 10 personas trabajadoras o cuando el centro de trabajo esté ubicado en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.

La convocatoria se dirige a empresas, personas trabajadoras autónomas y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Aragón y que, en su condición de empleadoras, formalicen contratos con personas jóvenes que cumplan los requisitos establecidos. De forma general, las personas contratadas deben tener 35 años o menos, estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo y figurar empadronadas en un municipio de Aragón con carácter previo al inicio del contrato.

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al alta en la Seguridad Social de la persona contratada. Además, si la contratación se ha iniciado entre el 1 de octubre de 2025 y el día de entrada en vigor de la convocatoria, el cómputo del plazo se realiza desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). La tramitación se hace por medios electrónicos.

Las personas interesadas pueden acceder al procedimiento y a la información completa en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, buscando Subvenciones del Programa MEJORA.

Esta convocatoria da continuidad a una línea de ayudas orientada a crear oportunidades de empleo estable, vinculado a la cualificación, y a favorecer el reemplazo ordenado en plantillas donde la jubilación parcial hace necesario incorporar nuevo talento. En 2025, el programa se tradujo en 224 contratos subvencionados y 158 empresas beneficiarias, con una participación de 90 mujeres y 134 hombres. El 41,5% de las personas contratadas tenía estudios universitarios y el resto formación profesional.