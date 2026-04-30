El INAEM destina 2,25 millones de euros para impulsar la contratación indefinida y el empleo estable en Aragón

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ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha publicado este jueves, 30 de abril, en el BOA, la convocatoria para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad, dotada con 2,25 millones de euros.

Estas ayudas buscan impulsar la contratación indefinida y favorecer que más personas consoliden su empleo mediante la conversión en indefinidos de contratos formativos, con especial atención a quienes encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral, al empleo de las personas jóvenes y a la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo.

La convocatoria 2026 se financia con fondos de empleo de ámbito estatal transferidos por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de la distribución territorial acordada en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Podrán solicitar estas subvenciones empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Aragón y que, como empleadoras, formalicen contrataciones indefinidas o transformen contratos formativos en fijos dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, tanto para contratos indefinidos iniciales como para conversiones en indefinidos de contratos formativos.

Se atenderán las solicitudes por orden de entrada hasta que se agote el presupuesto disponible.El programa incluye dos líneas de ayudas: La primera línea está dirigida a fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo que pertenecen, entre otros, a los colectivos de menores de 30 años, mayores de 45 y personas desempleadas de larga duración, siempre que la contratación suponga un incremento neto de la plantilla fija respecto del promedio de los seis meses anteriores.

En cuanto a la cuantía, la ayuda básica equivale a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual vigente y puede incrementarse en distintos supuestos --por ejemplo, cuando la persona contratada sea mayor de 52 años, cuando la empresa tenga una plantilla con menos de 10 trabajadores o cuando el centro de trabajo esté en municipios de menos de 5.000 habitantes-- con un límite máximo de 9.000 euros por contrato.

La segunda línea busca mejorar la estabilidad laboral de las personas jóvenes mediante la conversión en indefinidos y a jornada completa de contratos formativos, siempre que la contratación previa haya tenido una duración mínima de seis meses y que también suponga un incremento neto del empleo fijo.

En este caso, la cuantía básica equivale a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual y puede incrementarse, en distintos supuestos con un límite máximo de 5.000 euros por contrato. Toda la información de detalle --requisitos, documentación y condiciones de la ayuda-- puede consultarse en la convocatoria y en las bases reguladoras, así como en los canales de información del INAEM y del Gobierno de Aragón.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de alta en la Seguridad Social de la persona contratada. Si la contratación se realizó previamente, entre el 1 de octubre de 2025 y la fecha de publicación de la convocatoria, las ayudas pueden solicitarse hasta el 22 de mayo de 2026.