El INAEM destina 4,6 millones de euros a mejorar las oportunidades laborales de los parados mayores de 45 años

El programa PRO-IN +45 del INAEM ofrecerá atención personalizada a 1.480 personas mayores de 45 años. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha publicado la convocatoria de subvenciones correspondiente a 2026 para desarrollar el Programa de proyectos integrales de empleo para personas desempleadas mayores de 45 años, PRO-IN +45. La iniciativa contará con un presupuesto de 4.582.080 euros; permitirá atender a 1.480 personas y tendrá una duración total de 16 meses.

El programa está financiado con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal asignados a Aragón por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

PRO-IN +45 tiene como finalidad mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas de 45 años o más. Para ello, ofrecerá una atención continuada y adaptada a la situación de cada participante, con un diagnóstico profesional y un itinerario individualizado que tendrá en cuenta su experiencia, sus competencias, sus intereses y las necesidades de actualización de su perfil profesional.

Las actuaciones incluirán orientación laboral, mejora del currículo, competencias digitales, preparación de entrevistas y acompañamiento en la búsqueda de empleo. También se facilitará información sobre formación y acreditación de competencias, autoempleo y contacto con las empresas.

PROGRAMA +45

El programa se dirige a personas de 45 años o más que, en el momento de incorporarse, estén inscritas como demandantes de empleo y se encuentren desempleadas.

También podrán participar las personas con un contrato fijo discontinuo durante sus periodos de inactividad productiva.La convocatoria presta una atención especial a las mujeres, que representan la mayoría de las personas desempleadas mayores de 45 años en Aragón.

Por este motivo, el programa procurará que el 60% de los participantes sean mujeres, incidiendo en las barreras que dificultan su acceso al empleo en igualdad de condiciones.

Asimismo, se procurará que al menos el 40 % de las personas atendidas sean perceptoras de prestaciones, subsidios u otras rentas de protección frente al desempleo. El programa favorecerá también la incorporación de personas desempleadas de larga duración.

La convocatoria refuerza la cohesión territorial al conceder mayor puntuación a los proyectos que se desarrollen en Teruel y Huesca, con el fin de facilitar el acceso a estos servicios en todo Aragón, especialmente en el medio rural.

El nuevo PRO-IN +45 toma como referencia los resultados alcanzados por el anterior PRO-IN +52 que finalizó en el primer semestre de este año. Este programa atendió a 1.456 personas desempleadas mayores de 52 años, el 98,4% de las 1.480 plazas adjudicadas. De ellas, 774 trabajaron durante al menos 90 días, lo que supone una tasa de inserción del 53,2 % sobre las personas efectivamente atendidas y un resultado muy superior al objetivo mínimo inicialmente establecido.

Además, 869 participantes recibieron incentivos vinculados a su incorporación al mercado laboral. Estos resultados respaldan la continuidad del modelo, que combina atención individual, apoyo grupal y conexión con las empresas.

Las subvenciones podrán ser solicitadas por entidades privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, implantación en Aragón y capacidad técnica para desarrollar programas de orientación, mejora de la empleabilidad, prospección e intermediación laboral.

El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

La tramitación será exclusivamente electrónica, a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, buscando el procedimiento 11791, denominado 'Subvenciones para programas de proyectos integrales de empleo PRO-IN. Convocatoria 2026. PRO-IN +45'.

La ciudadanía interesada en participar no tiene que solicitar esta subvención. Las personas participantes podrán ser propuestas por estas entidades o derivadas por las oficinas de empleo. El INAEM comprobará que cumplen los requisitos y validará su incorporación al programa.