El INAEM destina un millón de euros a cursos en teleformación para mejorar la cualificación de trabajadores ocupados

Archivo - Oficina del Inaem en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Jul. (ZARAGOZA) -

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), adscrito al Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) una nueva convocatoria de subvenciones para formación, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.

El plan cuenta con un presupuesto de un millón de euros y permitirá financiar cursos de Formación Profesional para el Empleo vinculados a la obtención de certificados profesionales o módulos parciales acumulables.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar que las personas que ya están trabajando puedan actualizar sus conocimientos, mejorar sus competencias profesionales y adaptarse a los cambios del mercado laboral. En este caso, se trata de una formación de mayor duración que otras acciones formativas para ocupados, ya que está vinculada a certificados profesionales, es decir, a enseñanzas que permiten acreditar oficialmente determinadas competencias.

La convocatoria se financia con fondos procedentes del Ministerio de Educación, transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón a través de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo. El presupuesto se distribuye entre programas transversales, con 500.000 euros, y programas sectoriales, con otros 500.000 euros.

FORMATO DE TELEFORMACIÓN

Una de las características principales de esta línea es que la formación se impartirá en modalidad de teleformación. Esta modalidad facilita la participación de personas que están trabajando, al permitir una mayor flexibilidad para compatibilizar los cursos con la actividad laboral.

Los programas podrán ser transversales, cuando estén dirigidos a adquirir competencias útiles para distintos sectores de actividad, o sectoriales, cuando respondan a necesidades concretas de cualificación en determinados ámbitos productivos. En este segundo caso, la convocatoria contempla los sectores de Agraria e Industrias Alimentarias; Comercio, Marketing y Logística; Metal e Industrias Manufactureras; Hostelería y Turismo; Transporte; y Servicios Sociales.

Podrán solicitar estas ayudas las entidades de formación, públicas o privadas, que estén acreditadas para impartir las especialidades formativas correspondientes y que cuenten con instalaciones adecuadas en Aragón para desarrollar las acciones subvencionadas. Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOA, a través de la aplicación específica y de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

Los cursos estarán dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, que deberán representar al menos el 70% del total de participantes de cada programa. También podrán participar personas desempleadas, hasta un máximo del 30%. Tendrán prioridad en el acceso a la formación determinados colectivos, como personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, jóvenes de hasta 35 años, mujeres, personas con baja cualificación, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género o terrorismo, entre otros.

INAEM, TAMBIÉN CON LAS PERSONAS OCUPADAS

Esta convocatoria forma parte de la programación anual de formación dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas que desarrolla el INAEM. No es la única línea prevista para este colectivo, ya que el organismo también programa cada año otras acciones formativas más breves, incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas, más orientadas a la actualización rápida de competencias profesionales.

La singularidad de esta convocatoria es que financia cursos de mayor duración vinculados a certificados profesionales. En conjunto, durante 2025 finalizaron cursos dentro de la programación de formación para ocupados del INAEM 18.001 personas, a través de 898 cursos que sumaron 66.480 horas de formación. El 57,4% de las personas que completaron estas acciones fueron mujeres.

Estos datos reflejan el peso de la formación permanente dentro de las políticas activas de empleo del Gobierno de Aragón y su papel para mejorar la cualificación de la población trabajadora.

Las personas interesadas en participar en los cursos que resulten aprobados podrán consultar la oferta formativa y realizar la preinscripción a través del portal del INAEM, en las entidades que desarrollen la actividad formativa o en las oficinas de empleo. La información de los cursos se irá publicando conforme avance la programación de las acciones subvencionadas.