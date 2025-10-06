Inauguradas las 20 nuevas líneas de autobús del Lote 15 entre las Cinco Villas y Zaragoza que duplican los servicios

El consejero Octavio López y la alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, despiden a los viajeros del bus de las 11.00 horas con destino Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El Lote 15 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón se ha puesto este lunes en marcha con 20 nuevas líneas que duplican las conexiones entre Ejea de los Caballeros y Tauste con Zaragoza capital, además de mejorar la movilidad entre los municipios y núcleos de la comarca con sus centros sanitarios, administrativos y comerciales de referencia.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial ha supervisado la puesta en marcha estas líneas y ha señalado que "prestan servicio desde hoy a 35 municipios de cuatro comarcas --Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro, Campo de Borja y Comarca Central-- con una renovada y eficiente flota de autobuses con tecnología híbrida y más accesibles a personas con discapacidad o movilidad reducida que recogen y dejan viajeros en 67 paradas de las diferentes rutas".

A estas mejoras en la operativa se une un beneficio para los usuarios, ya que las nuevas tarifas suponen un ahorro del 30% respecto al precio de los servicios anteriores.

Además de esta rebaja en la tarifa del billete sencillo, se pueden adquirir abonos multiviaje que suponen descuentos adicionales de entre el 45% y el 60%.

De esta manera, un joven que adquiera un abono mensual de 25 viajes para viajar entre Ejea y Zaragoza pagará por trayecto 2,57 euros, frente a los 8,10 euros que costaba hasta ahora hacerlo con un billete sencillo.

Además, se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa.

Para Octavio López, el de hoy "es un día muy importante para la Comarca de las Cinco Villas, sus municipios y sus diferentes núcleos, porque los más de 30.000 habitantes que viven en ella disponen desde esta mañana de un nuevo, renovado y mejorado transporte público".

El responsable de Transportes del Gobierno de Aragón ha manifestado que "lo que hoy estamos haciendo es facilitar la vida cotidiana y generando oportunidades a los municipios a través de la mejora de la movilidad, que, en el fondo, es "el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos: mejorar la vida de la gente".

El consejero ha pedido "paciencia" y "comprensión" ante las dificultades y desajustes que pueden surgir en la implementación de este plan que, ha reconocido, "da un poquito de miedo": "Transforma fundamentalmente la concepción de la movilidad por transporte en nuestra Comunidad", ha remarcado.

Octavio López, por último, ha presumido del "estilo y la manera de hacer política" del Gobierno del que forma parte por organizar este acto en Ejea evitando caer en intereses partidistas: "Siempre he dicho que la política es una carrera de relevos", en alusión al Plan Extraordinario que el Gobierno del PP se encontró y que ha intentado "modular y ajustar", con 630 millones de euros de inversión, que serán casi 1.800 millones cuando acabe la concesión, medio centenar de carreteras y 1.760 kilómetros, según ha repasado.