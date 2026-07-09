El incendio de Castillonroy (Huesca) queda estabilizado y perimetrado y el PROCINFO pasa al nivel 1

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, en el Puesto de Mando Avanzado de Tamarite. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles a las 18.15 horas en el término municipal oscense de Castillonroy, en la Comarca de La Litera, que ya ha afecta a unas 420 hectáreas --más de la mitad de ellas forestales--, ha quedado estabilizado y perimetrado a las 15.45 horas de este jueves, según ha confirmado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Tamarite de Litera.

La labor desarrollada por las cuadrillas durante la pasada noche y la que han llevado toda la mañana de este jueves con el apoyo de los 15 medios aéreos ha mejorado la situación, lo que permite la progresiva desescalada de los medios, confirmada a partir de la decisión del Gobierno de Aragón de desactivar la Situación 2 -Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón y rebajar el PROCINFO a Situación Operativa 1 -Nivel 1.

Tras haber comunicado esta mañana el desconfinamiento de Albelda --cerca de 1.000 habitantes-- mediante un nuevo mensaje ES-Alert, se ha reabierto la carretera N-230 entre los puntos kilómétricos 36,7 y 37 y se ha restablecido el suminsitro eléctrico y las comunicaciones de Castillonroy.

"Somos optimistas en cuanto a la evolución del incendio. Realmente ya no hay llamas, hay alguna pequeña reproducción y los medios aéreos los tenemos todavía en 'prevengan', algunos ya se están retirando, como algunas cuadrillas, sobre todo para dar descanso, porque llevamos cerca de 20 días muy intensos", ha declarado el consejero.

La previsión es que a lo largo de la noche se seguirá refrescando el perímetro y los puntos calientes. En la zona se mantienen trabajando las brigadas helitransportadas de Ejea y Boltaña más sus respectivos helicópteros, ocho brigadas terrestres y ocho autobombas, el Puesto de Mando Avanzado y su personal técnico en Tamarite de Litera, el director técnico de extinción, además de personal de apoyo al director --GADEX--, un operador de comunicaciones y un bulldozer.

Por su parte, el MITECO mantiene desplegados a la BRIF de Daroca con dos helicópteros y por parte del Ministerio de Defensa la UME colabora con una sección que incluye seis autobombas, una nodriza y un bulldozer. Además, la DPH aporta una nodriza y un camión urbano. A todos ellos se suman agricultores de la zona abriendo perímetro con sus tractores.

Biendicho ha agradecido la coordinación y la colaboración institucional, tanto del personal de Infoar, como del Servicio de Emergencias del Gobierno de Aragón, los servicios sanitarios, los de asistencia social, así como el MITECO y la Unidad Militar de Emergencias, "que sigue todavía, aunque ya también va a empezar a retirarse", y los ayuntamientos y los agricultores, "que también ayer hicieron con los tractores la protección de núcleos, sobre todo en Albela", ha destacado.

El consejero se ha remitido a la reunión del CECOPI de las 19.30 horas para conocer más novedades, pero ha hecho un llamamiento general a la prudencia ante las condiciones climatológicas de altas temperaturas y la activación del viento de la tarde, así como la "bajísima" humedad por el calor y el viento.

CAMBIOS EN LA ALERTA ROJO PLUS

Biendicho también se ha referido a la decisión del Gobierno de Aragón de territorializar la alerta rojo plus para facilitar la labor de los agricultores.

Así, la alerta rojo plus afectará a las comarcas de la Hoya de Huesca, Somontano, Cinca Medio, La Litera, Bajo Cinca y los Monegros, precisamente las zonas donde se vienen concentrando los incendios en las últimas semanas.

"Se va a permitir cosechar, pero dentro de una franja horaria que irá de las 6.00 a las 12.00 horas con la necesidad de que haya medios complementarios, el agricultor que coseche que vaya con un tractor, con algún otro agricultor, con una cuba, para minimizar en la medida posible los riesgos de que se provocan con actos de incendio", ha explicado.