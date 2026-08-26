Un incendio en Villafranca de Ebro (Zaragoza) obliga a cortar la AP-2 y la ARA-1 en sentido Barcelona

VILLAFRANCA DE EBRO (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar) ha informado de que se ha declarado este miércoles un incendio forestal en el término municipal zaragozano de Villafranca de Ebro, que ha obligado a cortar las carreteras AP-2 --en el punto kilométrico 30-- y ARA-1, en sentido Barcelona, por la gran cantidad de humo presente en la zona. La estimación provisional de la superficie afectada por el fuego es de 60 hectáreas.

El incendio se ha originado a las 11.38 horas de este miércoles, 26 de agosto, y se ha declarado la situación operativa 1 nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo).

Infoar ha desplazado a la zona a las brigadas helitransportadas de Ejea de los Caballeros, Peñalba, Brea y Alcorisa, otros dos brigadas terrestres con dos autobombas y cinco agentes de protección de la naturaleza (APN). Se han sumado también al operativo los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con una autobomba.