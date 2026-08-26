El incendio de Villafranca de Ebro (Zaragoza) está en vías de estabilización y reabre la ARA-1

1112538.1.260.149.20260826173547 Superficie afectada del Villafranca de Ebro (Zaragoza). - INFOAR

VILLAFRANCA DE EBRO (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este miércoles en el municipio zaragozano de Villafranca de Ebro evoluciona favorablemente hacia la estabilización, lo que ha permitido reabrir la carretera ARA-1, que permanecía cortada por la gran cantidad de humo presente en la zona. Sigue cerrada al tráfico, en cambio, la AP-2, en sentido Barcelona, en el punto kilométrico 30.

En consecuencia, se ha desactivado la situación operativa 1 nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo), que ha pasado a nivel 0 por la evolución favorable del fuego. Según la última estimación, hay 60 hectáreas afectadas.

El incendio se ha originado a las 11.38 horas de este miércoles, 26 de agosto, y el dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios de Infoar ha desplazado a la zona a las brigadas helitransportadas de Ejea de los Caballeros, Peñalba, Brea y Alcorisa, otros dos brigadas terrestres con dos autobombas y cinco agentes de protección de la naturaleza (APN). Se han sumado también al operativo los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con una autobomba.