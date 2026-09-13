Infoar concluye la extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de prevención y extinción de incendios Infoar del Gobierno de Aragón ha dado por extinguido, este sábado, el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Este incendio comenzó el 10 de agosto y ha quemado unas 14.500 hectáreas de bosque en las comarcas altoaragonesas de La Jacetania y La Hoya de Huesca, obligando a desalojar durante varios días a más de mil habitantes de casi una veintena de localidades afectadas por el fuego.

Una de las zonas afectadas fue el monasterio viejo de San Juan de la Peña, en La Jacetania, aproximándose el fuego al histórico recinto, frente a lo que el Gobierno de Aragón ordenó el traslado de bienes culturales depositados en el monasterio viejo, actualmente en el Museo de Huesca.

En el operativo de extinción de este incendio participaron los medios de Infoar del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), así como la Unidad Militar de Emergencias (UME) --un cabo falleció en accidente de tráfico durante las labores de extinción-- y los bomberos de la DPZ, la DPH y los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza.