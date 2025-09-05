La inscripción en el II Concurso de Música Española Corita Viamonte, que impulsa Vox, vence el miércoles

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción del II Concurso de Música Española Corita Viamonte, que impulsa Vox, finaliza el próximo miércoles, 10 de septiembre, y tiene un primer premio de 800 euros, un segundo de 400 euros y un tercero de 200 euros.

Las inscripciones se podrán realizar online en la web 'www.zaragoza.es/concursocorita' y de forma presencial en la Junta de Distrito del Casco Histórico, situada en la calle San Pablo, 37, en horario de lunes a viernes de 12.30 a 13.30 horas. Las semifinales serán el 15 al 19 de septiembre y la final el día 21 de septiembre en el centro de mayores Luis Buñuel.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y presidente del distrito de Casco Histórico, Armando Martínez, ha recordado el apoyo de su formación política a la cultura, "sobre todo lo nuestro, la canción en español, en castellano".

Por ello, Vox ha considerado que desde la Junta del Distrito que presiden este concurso "es una buena forma de poner en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros artistas, pero enfocado sobre todo a esta zona tan particular, tan bonita y con tanta historia como es el Casco Histórico".

La edición pasada hubo en torno a los 40 participantes, y este año ronda la treintena de inscritos siendo la última semana cuando repunta ese número, ha recordado Armando Martínez durante la presentación de este concurso.

Por su parte, Corita Viamonte se ha mostrado convencida de que este año habrá un nivel muy alto de concursante, y ha comentado el jurado de esta edición es "de lujo" al figurar la ganadora de Got Talent de 2024, Mari Carmen Ribet; la cantante y profesora de canto, Alicia La Huerta; y Vanesa Osete, que repite; junto a la ganadora de la edición pasada, Sandra Casamayor. A ello se suman el presidente del distrito, Armando Martínez, y la asesora, abogada y directora de contenidos del Ayuntamiento, Carmen Corral.

OBJETIVO

Este II Concurso de Música Española Corita Viamonte busca reconocer a un colectivo que ha venido demostrando vigor desde hace muchos años, como revelan las actuaciones y las escuelas de formación, que, en buena medida, se ubican en este distrito de Zaragoza.

La denominación del concurso se debe a la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza y, en concreto, de la Junta Municipal del Distrito del Casco Histórico, de homenajear a una de sus ciudadanas más insignes, Corita Viamonte, nacida en el centro del distrito, profesional de la canción, del teatro de variedades y de la escena española durante más de 50 años.

REQUISITOS

Para participar hay que ser aficionados mayores de 16 años; se puede participar individualmente o en grupo; hay que interpretar en directo y en español la canción elegida por ellos con o sin acompañamiento musical; y en caso de tener acompañamiento musical podrá ser en directo en acústico, grabado o pregrabado previamente.