Las inscripciones para los campus del Real Madrid y la DPZ en Ejea y Calatayud se abren este jueves

Archivo - Fachada de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para los dos campus de fútbol que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la Fundación Real Madrid han organizado para este verano en Ejea de los Caballeros y Calatayud se abrirán este jueves, 14 de mayo.

Las familias interesadas pueden presentar las solicitudes de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Zaragoza o presencialmente acudiendo al registro de su ayuntamiento, de la propia DPZ o de cualquier otra administración, ha informado la institución provincial.

El plazo para apuntarse finalizará el 26 de mayo y las plazas se adjudicarán en función del orden de entrada de las solicitudes entre aquellas que cumplan todos los requisitos --que los participantes nacidos entre el 2011 y el 2019 y estén empadronados en alguno de los municipios de la provincia, excluida la capital--.

Cada familia podrá presentar una única solicitud en la que deberá incluir a todos los niños y niñas de la unidad familiar que se quieran apuntar.

En cada campus podrán participar 130 niños y niñas que durante cinco días, de lunes a viernes, disfrutarán de un completo programa que combina aspectos futbolísticos, hábitos saludables y habilidades sociales.

El campus de Ejea se celebrará del 29 de junio al 3 de julio y el de Calatayud, del 6 al 10 de julio, ambos en horario de 08.30 a 14.30 horas.

Las inscripciones están abiertas a todos los municipios de la provincia, excepto la capital, y gracias al apoyo económico de la Diputación de Zaragoza las familias solo tendrán que pagar 55 euros por participante --el resto, hasta 240 euros, lo asumirá la DPZ gracias a una aportación de 48.000 euros--. Las peticiones que no puedan atenderse quedarán en lista de espera.

En el caso de no completarse las plazas con niños y niñas empadronados en alguno de los municipios de la provincia, se habilitará un segundo plazo de inscripción para los empadronados en Zaragoza capital.

Una vez confirmada la plaza, el pago y el resto de información y organización correrá a cargo de la Fundación Real Madrid, que se pondrá en contacto directamente con las familias.

CAMPUS EXPERIENCE

C ampus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de equipo para descubrir y compartir los valores del deporte.

Estos campus se organizan desde hace más de 11 años y su metodología se basa en la formación en valores a través del fútbol. Además de los aspectos futbolísticos, abordados a través de un plan de entrenamientos que recoge cuestiones tanto técnicas como tácticas, el Campus Experience de la Fundación Real Madrid ofrece un programa en el que también se trabajan las habilidades sociales --descubrimiento del potencial del individuo e integración en el equipo-- y los hábitos saludables --higiene personal, educación nutricional y rutinas de descanso--.

Todas las actividades serán dirigidas por entrenadores de la Fundación Real Madrid que han sido formados específicamente en su metodología educativa, y el programa hace especial hincapié en el enfoque social e inclusivo teniendo muy en cuenta aspectos como la igualdad de género y el respeto a la diversidad.