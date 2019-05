La Institución 'Fernando el Católico' edita 'El dance en Aragón', con textos inéditos de Mercedes Pueyo

Publicado 17/05/2019 13:47:30 CET

La Institución 'Fernando el Católico' (IFC), dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha editado el libro 'El dance en Aragón', que recopila numerosos textos inéditos de la tesis doctoral de Mercedes Pueyo. La investigación, defendida hace casi 60 años, sentó las bases de los estudios posteriores acerca de esta manifestación folclórica.

Mercedes Pueyo se convirtió con este trabajo en la primera doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. A partir del ejemplar que donó al Instituto Aragonés de Antropología, la IFC ha publicado por primera vez todos los anexos completos. Además, ha digitalizado y subido a Internet el cuerpo central de la tesis, que sí se editó en el año 1973, pero de forma resumida, y, que hasta ahora, era muy difícil de consultar.

El director de la Institución 'Fernando el Católico,' Carlos Forcadell, el autor del estudio introductorio del libro, Mario Gros, y la doctora, Mercedes Pueyo, han presentado 'El dance en Aragón' en rueda de prensa, este viernes, 17 de mayo, en la DPZ. La exhibición al público tendrá lugar este sábado en Sariñena (Huesca), dentro de una jornada sobre el dance que han organizado el Ayuntamiento de esta localidad oscense y por la IFC.

Carlos Forcadell ha explicado que "hace dos años se percataron de que no quedaban ninguno de los 200 ejemplares que Mercedes Pueyo publicó con dinero de su bolsillo en el año 1973 y de que la tesis completa no tenía ninguna otra copia para su consulta". "No mereció la atención de las instituciones en su momento, y, por tanto, esta publicación tiene cierta función de reparación", ha indicado.

"Este estudio, que recoge testimonios de personas mayores sobre el dance de las últimas décadas del siglo XIX y de las primeras del XX, tiene un valor inestimable para el conocimiento del público en general", ha insistido Forcadell. De hecho, ha revelado que desde que la publicación digitalizada se subió a la página web de la Institución hace un par de días "ya ha recibido 2.000 visitas".

Por su parte, Mario Gros ha definido este trabajo como "pionero" y ha destacado la figura de Mercedes Pueyo, "que se doctoró en una época especialmente difícil para las mujeres y abrió caminos para otras". "Han pasado casi seis décadas de la publicación y la bibliografía sigue siendo vigente, los trabajos sobre el dance continúan citando a Mercedes", ha añadido.

También ha puntualizado que "ya existían algunas investigaciones previas que intuían las categorías del dance y sus características definitorias, pero que no fue hasta este trabajo cuando la materia contó con un corpus organizado". "Mercedes realizó un trabajo de campo muy profundo que le llevó a posteriores reflexiones. En esa época estaban acostumbrados a hacer el proceso al revés, partir de unas conclusiones y luego tratar de argumentarlas", ha apostillado.

TESIS DOCTORAL

Mercedes Pueyo publicó su tesis doctoral, dirigida por Antonio Beltrán, en el año 1961 bajo el título 'Origen y problemas estructurales del Dance aragonés'. La investigación incluyó la descripción de 74 representaciones y unos monumentales apéndices con los textos de los dances de 33 localidades, partituras y fotografías. Un trabajo de recopilación que realizó "sin medios de ninguna clase" entre los años 1956 y 1960.

La doctora ha recordado que en aquella época "no existía el teléfono en los pueblos", y tuvo que "trasladarse hasta ellos, a veces con un magnetófono del profesor Beltrán, para hacer las entrevistas". La mayoría de los testimonios los cogía "a oído" y luego los pasaba a papel de cebolla con una máquina vieja. Tuvo que hacer seis copias para el Tribunal. "Todas esas aventuras forman parte de la paciencia que tengo ahora", ha manifestado Pueyo.

Acerca de los motivos por lo que decidió en su día hacer esta tesis, la doctora ha enumerado dos intenciones: "Quería subir de categoría a este espectáculo porque estaba desprestigiado, la gente se refería a los danzantes como esos que bailan por el pueblo y van con una gaita. Conseguí subirlo a la categoría de teatro popular y de literatura aragonesa".

"Además, pretendía recopilar los textos del dance escritos en la lengua aragonesa, para recuperar el idioma. Mi padre, que era de Pallaruelo de los Monegros me ayudó a traducirlos al castellano", ha continuado explicando, al tiempo que ha señalado que este segundo propósito "se lo ha dejado en herencia a los lingüistas".

En cuanto a la metodología empleada, ha explicado que, primero envío 200 encuestas a la aventura a nombre de ayuntamientos y párrocos, guiándose por un mapa geográfico. Solo recibió contestación de un 10 por ciento. Después, con la ayuda de su padre y de su hermano fue visitando los pueblos, a veces en bicicleta y otras en coche, donde trabajaban los compañeros maestros de su padre.

LETRAS DE LOS DANCES

Mercedes Pueyo ha recordado que "al ser mujer", sin esa ayuda de sus familiares, no hubiera conseguido nada. También se ha referido a las letras de los dances que en aquellos años "contenían insultos machistas hacia las mujeres, las cuales no participaban en los bailes y estaban escondidas en su casa. "Reaccione contra eso", ha aseverado.

La otra vía para conseguir los textos de estas manifestaciones folclóricas fue a través de los concursos de dance celebrados en Zaragoza entre los años 1956 y 1959. "Al darles premios, venían enseguida las agrupaciones de los pueblos y les pedíamos que trajesen las letras". Una de las consecuencias más destacables de estos eventos fue que "los danzantes comenzaron a copiarse entre ellos", ha señalado.

Cuando Pueyo publicó un resumen de su tesis en el año 1973, no incluyó los voluminosos apéndices en los que se recopilaban estos textos, y las partituras y las fotografías de los dances que ella había estudiado. Esos anexos son los que ahora la Institución 'Fernando el Católico' ha digitalizado y editado en una versión pensada para su difusión a través de Internet. Apenas se han impreso unos pocos ejemplares en papel destinados a las principales bibliotecas.

Casi seis décadas después, ve ahora la luz el conjunto de una obra de enorme interés que la autora no pudo publicar en su día. Mercedes Pueyo nació en Zaragoza en el año 1934. Comenzó sus estudios universitarios en el 1952 y, en 1956, fue nombrada secretaria del recién creado Museo de Etnología y Ciencias Naturales de Aragón. Después de convirtiéndose en doctora en el año 1961, se trasladó a la Universidad de Lund (Suecia), donde ejerció como profesora de español durante más de tres décadas.

SARIÑENA

La localidad de Sariñena celebrará mañana sábado, 17 de mayo, la jornada de formación, reflexión y disfrute en torno a la música tradicional, el dance y la gaita 'Alredol, pitas y cascabillos'. El programa comenzará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de la localidad, donde se presentará el libro 'El Dance en Aragón. Apéndices'.

A lo largo del día habrá diversas actividades. Entre ellas, una mesa redonda sobre el presente y futuro del dance, la actuación del grupo Rocamador de Sangüesa, el dance de Sariñena y la intervención del gaitero José Grima.