El Instituto de Estudios Sijenenses reconoce la labor del Gobierno de Aragón en Sijena nombrando tres nuevos consejeros

El director general de Cultura ha participado en el acto de conmemoración del 50 aniversario del Instituto de Estudios Sijenenses. - GOBIERNO DE ARAGÓN

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet ha reconocido la labor del Gobierno de Aragón en la recuperación del Monasterio de Sijena y de su patrimonio nombrando nuevos miembros, como consejeros de la institución, al director general de Cultura, Pedro Olloqui, al jefe de servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas, Fernando Sarría, y al director del Archivo Histórico Provincial de Huesca, Juan José Generelo. Ha recibido también este reconocimiento el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver.

El Instituto ha celebrado este sábado su 50 aniversario con un acto institucional en el que ha dado la bienvenida a sus nuevos miembros, con un homenaje a Miguel Servet que se ha desarrollado en la estatua de los jardines de la Iglesia de Santo Domingo y San Salvador, y con la actuación de una ronda jotera.

En este acto, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha subrayado que Aragón encuentra "un hecho diferencial" en su historia y patrimonio, "desde donde se construye nuestro sistema de creencias y valores compartidos", que se sustenta en cuatro lugares del patrimonio cultural aragonés "con un valor político determinante": San Juan de la Peña, Sijena, la Aljafería y Albarracín.

El Monasterio de San Juan de la Peña, ha proseguido, "es el origen de todo, donde nació la idea de que en Aragón son antes las leyes que los reyes, un modo de convivir basado en la concordia, el cumplimiento de los acuerdos, el respeto a los compromisos y, también, la limitación de poder".

Los aragoneses entregamos estos valores "al servicio de la idea de España" y uno de los símbolos patrimoniales más importantes, el Palacio de la Aljafería, "que Fernando el Católico diseñó como capital de la Corona de Aragón y que no llegó a ocupar porque vio la idea de España"; mientras que Albarracín "demuestra como desde nuestras instituciones menores nacieron las instituciones mayores".

En el caso de Sijena, "es un símbolo del esplendor de la Corona de Aragón, que otros se quieren apropiar desde el expolio de nuestro patrimonio, un patrimonio que nunca debió de haber salido de la comunidad".

Para el Gobierno aragonés, tal y como afirmó el presidente en la celebración del Día de Aragón en Huesca, "la vuelta de ese patrimonio es un compromiso irrenunciable", ha concluido Olloqui.