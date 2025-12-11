Inverfest ofrecerá 29 conciertos y se convierte en el ciclo más extenso del calendario musical de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de Inverfest - ISABEL CHELES

El Festival Inverfest, que celebrará su segunda edición este año contará con la participación directa del Ayuntamiento de Zaragoza y permitirá consolidar una programación más amplia este de ciclo con 29 conciertos que se convertirá en el gran referente este final de 2025 y el primer trimestre de 2026.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado esta colaboración en Inverfest que se convierte en el más extenso de todos los que impulsa el Ayuntamiento de la ciudad. "En apenas tres meses, 29 conciertos reunidos en un cartel fantástico, que va a demostrar el gusto y el interés de los zaragozanos por todo tipo de propuestas. Podremos disfrutar desde pequeñas salas con un sonido más íntimo, a grandes escenarios históricos de la Ciudad", ha destacado.

Durante los meses de invierno, este festival viene a agitar al público de la ciudad en un momento donde existía un espacio "interesante para programar música, también como una medida para atraer a seguidores de otros puntos de Aragón y España", ha comentado Chueca.

El calendario continúa este viernes, 12 de diciembre, con Los Estanques y El Canijo de Jerez --el primer concierto de Destripando la historia se realizó el día 8-- que ya han ofrecido un adelanto con una actuación durante la rueda de prensa de presentación.

Inverfest Zaragoza se seguirá desarrollando hasta el 25 de marzo, cuando Miguel Ríos ponga las últimas notas de esta edición en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Además del volumen de propuestas, otra de las incorporaciones es la inclusión del Teatro Principal como un escenario de larga tradición también con la música. En sus tablas, desfilarán en cinco días consecutivos, nombres como José Mercé, Yerai Cortés, María Peláe, Kiko Veneno y Zenet, en un estreno trepidante de la sala más antigua de Zaragoza.

Por otro lado, los artistas locales se hacen un hueco en Inverfest, como Modelo, que han agotado sus entradas en 24 horas, White Coven y, a la inversa, la proyección que ofrece Inverfest como plataforma para los jóvenes valores y que se ha asentado en el panorama nacional con una trayectoria de más de una década. De esta forma, dos propuestas locales viajarán a Madrid, lugar donde se originó el festival, para actuar en la sala El Sol. Se trata de Begut y Lady Banana.

OTROS CONCIERTOS

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor contará con 3 conciertos en la sala Mozart, Luz Casal, Café Quijano y Miguel Ríos, y otros cuatro conciertos en la sala Luis Galve, Pedro Guerra, Los Hermanos Cubero, Fetén Fetén y Luis Fercán.

Se repiten las salas de música en directo con 7 conciertos en el Teatro de las Esquinas, 6 conciertos en la sala Oasis y 4 conciertos en La lata de bombillas.

Durante los últimos años, uno de los ejes de dinamización económica de la ciudad ha sido la cultura en general y la música en particular, a través de la organización de grandes eventos como Vive Latino y Monumental Tour, o conciertos como Alejandro Sanz, Bisbal, Kase O, Leiva, entre muchos otros.

Ahora, formar parte de la organización impulsa el crecimiento de Inverfest y, a su vez, fundamenta la consideración de Zaragoza como Ciudad de Música. Su llegada ha supuesto un impulso a la agenda cultural de la ciudad en los meses más fríos del año, ofreciendo una propuesta de calidad, variada y abierta a todos los públicos.