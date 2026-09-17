La inversión global del nuevo Centro de Emergencias Aragón alcanza los 14,5 millones de euros

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este jueves las obras del futuro Centro de Emergencias de la Comunidad, con una inversión que alcanza los 14,5 millones de euros.

El proyecto contempla la integración de los servicios del 112 Aragón, Protección Civil, Infoar, 061 y la Unidad de Policía Adscrita, que compartirán información, tecnología y espacio de trabajo y, ante una emergencia, podrán trabajar sobre la misma información y coordinar sus actuaciones con mayor rapidez. Además, contarán con enlaces de la UME y Guardia Civil y el 062 de la Policía Local de Zaragoza estará integrado en el 112.

"El objetivo es muy claro: responder mejor cuando se produce una situación de emergencia. Porque, cuando por desgracia nos tenemos que enfrentar a una, cada segundo, cuenta. Que una llamada se atienda antes, que la información llegue rápidamente al servicio que tiene que intervenir o que un recurso pueda movilizarse sin esperar a que la información pase de un centro a otro puede marcar la diferencia", ha destacado el líder del Ejecutivo autonómico.

La inversión inicialmente prevista para la construcción del centro se ha ampliado durante la ejecución de las obras. El contrato original de construcción ascendía a 7,25 millones de euros, al que se ha añadido un modificado de 2,34 millones para incorporar, entre otras actuaciones, las mejoras derivadas de la experiencia del apagón.

"Este centro, por su naturaleza y finalidad, no puede quedarse sin capacidad de respuesta porque falle la electricidad o las comunicaciones. Por eso hemos reforzado el proyecto durante su ejecución. Hemos aumentado la capacidad de generación y almacenamiento de energía y hemos ocupado la cubierta disponible con paneles solares", ha explicado el presidente Azcón.

A esta cantidad se suman 4,5 millones de euros para el equipamiento tecnológico y operativo y 400.000 euros destinados a proyectos, direcciones de obra y trabajos vinculados al desarrollo de la actuación.

La previsión actual es que las obras puedan quedar terminadas a finales de este año. Después será necesario instalar el equipamiento tecnológico y operativo y organizar el traslado de los servicios y profesionales que trabajarán en el centro, con el objetivo de que pueda estar funcionando en el verano de 2027.

El Centro de Emergencias Aragón permitirá reunir en un mismo espacio a profesionales y servicios que actualmente trabajan desde distintas ubicaciones.

La finalidad es que la información llegue antes a quien tiene que intervenir, que los recursos puedan movilizarse con mayor rapidez y que la respuesta ante una emergencia sea más coordinada. "No estamos construyendo un edificio. Estamos construyendo una nueva forma de responder ante una emergencia. Estamos levantando el corazón operativo del sistema de emergencias de Aragón para las próximas décadas", ha subrayado Azcón.

RESPUESTA ANTE LOS INCENDIOS FORESTALES

Como se anunció la semana pasada, el presidente autonómico ha recordado que el Gobierno de Aragón destinará más de 51 millones de euros adicionales para reforzar los medios de prevención y extinción de incendios forestales, con la incorporación de cuatro helicópteros pesados, dos aviones anfibios, seis autobombas y tres máquinas pesadas. El dispositivo contará, además, con 215 profesionales adicionales.

Estas medidas buscan reforzar la capacidad de respuesta de Aragón y mejorar la preparación ante futuras emergencias. "Estamos tomando estas decisiones antes de que llegue la próxima emergencia. Y este centro responde, precisamente, a esa idea".