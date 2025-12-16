Una investigación sobre el origen de la estructura corporal de los cordados primitivos, Premio de la Fundación Dinópolis

Fósiles de cordados primitivos. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS.

El jurado del Premio Internacional de Investigación en Paleontología 'Paleonturología 2025', convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ha decidido por unanimidad otorgar el premio al trabajo titulado 'A new interpretation of Pikaia reveals the origins of the chordate body plan', publicado en la revista Current Biology por Giovanni Mussini y colaboradores.

El trabajo estudia las características anatómicas conservadas en los fósiles de Pikaia, que era un organismo marino, de pequeño tamaño y de morfología fusiforme, que vivió a mediados del periodo Cámbrico, hace unos 508 millones de años, en los mares que se extendían en lo que actualmente es la zona en la Columbia Británica en Canadá, y cuyos fósiles se conservaron en el famoso Esquisto de Burguess o Burguess Shale.

A partir de los caracteres identificados en los fósiles, extraordinariamente bien conservados, estos autores desarrollaron una nueva interpretación de la anatomía de este organismo, integrándolo en el conjunto de los cordados primitivos --animales que presentaban una notocorda dorsal precursora de lo que sería la columna vertebral en los primitivos vertebrados--, lo que modifica las relaciones de parentesco entre los miembros de este grupo.

El jurado ha contado con tres destacados investigadores: el doctor Daniel Vidal Cales, investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid y de la Universidad de Chicago; la doctora Elena Cuesta Fidalgo, investigadora de la Colección Estatal de Historia Natural de Baviera en Munich (Alemania); y el doctor Iván Rodríguez Barreiro, investigador del Museo de Ciencias Naturales del Tirol del Sur en Bolzano (Italia) y, en calidad de secretario, el doctor Luis Miguel Sender Palomar, investigador de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

La supervision del proceso efectuado para la convocatoria del Premio 'Paleonturología 2025' ha sido llevada a cabo por el doctor Alberto Cobos, director-gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

VERTEBRADOS ANTIGUOS

Adicionalmente a la calidad científica general de la publicación, el jurado ha valorado muy positivamente las importantes aportaciones que realiza al conocimiento del origen, modo de vida y relaciones de parentesco del grupo de los cordados primitivos, que engloba a los vertebrados más antiguos. Además, se ha valorado el aspecto novedoso de la investigación, y su potencialidad para la divulgación de los estudios paleontológicos.

El premio, convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, con la colaboración de Dinópolis y de Caja Rural de Teruel, está dotado con 2.500 euros y con la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado --'PALEOguía'--. A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior.

En esta edición se han presentado artículos publicados por 82 autores de centros de investigación de referencia internacional de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia, Hungría, Suecia, Noruega, Estados Unidos, México, Argentina y Japón. Las publicaciones incluyen investigaciones sobre fósiles de dinosaurios, reptiles marinos, mamíferos, invertebrados y plantas, y abarcan temas tan variados como anatomía, filogenia, evolución o paleoecología.