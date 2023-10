Una investigación revela que grandes dinosaurios ornitópodos reinaban en los lagos costeros turolenses

ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación publicada en la revista científica Journal of Iberian Geology ha permitido inferir la diversidad faunística de dinosaurios que coexistieron en una de las formaciones geológicas existentes en la provincia de Teruel, la Formación El Castellar, como grandes dinosaurios ornitópodos.

Esta unidad está constituida por depósitos de ambientes lacustres cercanos a la costa y tiene una edad de 130-125 millones de años aproximadamente --Hauteriviense-Barremiense, Cretácico Inferior--.

En concreto, el análisis llevado a cabo a través de estudios previos sobre fósiles hallados en Cabra de Mora, El Castellar, Galve y Miravete de la Sierra, entre otros municipios, manifiesta la variedad de dinosaurios presentes en dicha unidad geológica. Además, también se describen nuevas huellas y vértebras de grandes ornitópodos procedentes de la Formación El Castellar del municipio homónimo.

La síntesis bibliográfica realizada sobre la diversidad faunística de dinosaurios presente en la Formación El Castellar confirma la representación mayoritaria de los dinosaurios ornitisquios, en particular los grandes ornitópodos.

Estos dinosaurios se caracterizaban por comer plantas, caminar de forma bípeda o cuadrúpeda, tener un pico córneo, un cuello corto y carecer de "armadura".

No obstante, también se han descrito fósiles, aunque en menor proporción, de otros ornitisquios, como los anquilosaurios --herbívoros, cuadrúpedos y con "armadura" dérmica--, de saurisquios, como los grandes saurópodos --herbívoros, cuadrúpedos, con cuello y cola largos-- y de diferentes grupos de terópodos --bípedos y mayoritariamente carnívoros--.

ICNITAS

El trabajo científico también analiza nuevas huellas de dinosaurios halladas en la Formación El Castellar. Las icnitas --término formal para definir las huellas fósiles--, aun siendo menos frecuentes que los huesos en esta unidad geológica, parecen ser más comunes de lo anteriormente contemplado. Esto se evidencia con la presencia de nuevas estructuras de carga --huellas sin una morfología aparente-- que fueron producidas por dinosaurios, generalmente por ornitópodos de gran tamaño.

Además, el estudio de nuevos centros vertebrales procedentes del municipio de El Castellar, correspondientes al cuello, espalda y cola, permiten atribuirlos también a un gran ornitópodo. Las características anatómicas presentes en estos fósiles reflejan una mayor similitud con las vértebras de Iguanodon galvensis que con las de otros dinosaurios ornitópodos del Cretácico Inferior.

La presencia de restos directos --huesos-- e indirectos --icnitas--, en su mayoría de ornitópodos, revela que los sistemas deposicionales del Hauteriviense-Barremiense --Cretácico Inferior-- en la provincia de Teruel eran zonas propicias para el desarrollo de este tipo de dinosaurios y, en menor medida, del resto de faunas de dinosaurios. Esta diversidad es similar a la que puede observarse en otras regiones de Europa, como Reino Unido y Portugal, entre otras.

El artículo publicado en la revista internacional Journal of Iberian Geology se titula 'New ornithopod fossils and associated faunas from the upper Haterivian-lower Barremian (Lower Cretaceous) El Castellar Formation in the province of Teruel' y los autores son Josué García Cobeña, Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos.

Esta publicación forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, financiado a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón.

Además, está incluida dentro de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.