Investigado un conductor por circular a 186 km/h en un tramo de la N-234, en Bijuesca (Zaragoza), limitado a 90

Investigado un conductor por circular a 186 km/h en un tramo limitado a 90 km/h. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, ha llevado a cabo la investigación de un conductor de 23 años, vecino de Soria, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir a 186 kilómetros por hora en un tramo de la N-234, a su paso por el municipio zaragozano de Bijuesca, limitado a 90, es decir, más del doble de la velocidad reglamentariamente permitida para la vía.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en la N-234, a la altura del kilómetro 297,200, un tramo limitado a la velocidad de 90 kilómetros por hora, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Calatayud, que se encontraban realizando un control de velocidad detectaron un turismo de gran cilindrada que sobrepasaba en más de 96 kilómetros por hora la velocidad permitida para esa vía interurbana, consumando un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

El delito contra la seguridad del tráfico está tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, con unas penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo de entre 1 y 4 años, en cualquier caso.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Zaragoza ha instruido las pertinentes diligencias, poniendo a disposición judicial al presunto autor de los hechos.

La velocidad inadecuada es unos de los principales factores concurrentes en los siniestros viales, especialmente en aquellos con víctimas mortales, y es que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este.

Por este motivo, los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizan su labor con la finalidad de establecer responsabilidades en conductas tan peligrosas como la descrita, con el fin de atajarlas antes de que estas se conviertan en siniestros viales.