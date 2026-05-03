Investigador Pablo Cercós estudiará la reconstrucción del Maestrazgo tras la crisis del siglo XIV con la beca del CEMAT

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TERUEL 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT) ha concedido la convocatoria anual de su beca de investigación, destinada a fomentar el estudio del Maestrazgo en cualquiera de sus ámbitos patrimoniales, históricos, culturales o naturales, al investigador Pablo Cercós Maícas por el proyecto titulado 'La reconstrucción del Maestrazgo: 1350-1450'.

La concesión supone una dotación de 1.500 euros y el trabajo, desarrolado durante un año --plazo en el que se incluye la entrega-- consistirá en analizar el proceso de recuperación que vivió la comarca tras la grave crisis provocada por la Peste Negra y la Guerra de los Dos Pedros, acontecimientos que afectaron profundamente a buena parte de la Corona de Aragón durante el siglo XIV.

La investigación pretende profundizar en cómo el Maestrazgo logró reconstruirse económica, social y artísticamente entre finales del siglo XIV y mediados del XV, prestando especial atención a la renovación de iglesias, ermitas, hospitales, murallas y otros edificios históricos que todavía hoy forman parte del patrimonio de la comarca.

Para ello, Cercós Maícas llevará a cabo una búsqueda y revisión de documentación en distintos archivos nacionales, complementada con el estudio de restos materiales conservados en el territorio.

LUZ EN UNA ETAPA POCO CONOCIDA El objetivo es aportar datos inéditos que permitan comprender mejor una etapa todavía poco conocida de la historia del Maestrazgo, pero fundamental para explicar el desarrollo posterior de la comarca.

El proyecto también pondrá en valor algunos de los principales elementos patrimoniales del territorio, como las iglesias de Cantavieja, Bordón o Castellote, el convento de Mirambel, la ermita de San Juan del Barranco o la custodia de Tronchón.

Según el investigador, todos ellos reflejan el importante proceso de renovación y florecimiento que experimentó el Maestrazgo durante aquellas décadas.

Desde el CEMAT se destaca la relevancia de este estudio, ya que permitirá conocer mejor una de las etapas clave de la historia medieval del Maestrazgo y contribuirá a difundir y valorar un patrimonio histórico y artístico que constituye también un importante atractivo cultural y turístico para la comarca.

Pablo Cercós Maícas es graduado en Historia del Arte (Universitat de València), Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte (Universidad de Zaragoza) y Máster en Identidad Europea Medieval (Universitat de Lleida).

Actualmente desarrolla su tesis doctoral, titulada La pintura en la frontera entre los reinos de Aragón y Valencia (antiguo arciprestazgo de Teruel y antiguo obispado de Segorbe-Albarracín) entre finales del siglo XIII y comienzos del XVI.