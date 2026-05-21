Investigan a un conductor profesional por circular drogado y sufrir varios siniestros en Teruel

Estado del camión tras colisionar contra un bionda y cuyo conductor profesional es investigado por circular bajo la influencia de estupefacientes en Teruel - GUARDIA CIVIL

TERUEL 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, en colaboración con efectivos del Subsector de Tráfico de Valencia, ha procedido a investigar al conductor profesional implicado en una actuación policial ocurrida el pasado 25 de febrero de 2026 cuando circulaba bajo la influencia de sustancias estupefacientes tras sufrir varios siniestros.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel detectaron un vehículo con una conducción errática en la autovía A-23 a la altura de la capital turolense, que invadía continuamente el carril contiguo y el arcén, hasta llegar a colisionar varias veces contra la bionda antes de ser interceptado.

Tras ignorar las señales de alto, los agentes establecieron un cerco de seguridad que permitió reconducir el vehículo fuera de la vía. Ante el riesgo, uno de los motoristas de la Guardia Civil logró adelantarse para cortar el tráfico en la glorieta del kilómetro 115 de la A-23.

El conductor ignorando las constantes señales de los agentes, no se detuvo hasta quedar inmovilizado al chocar en la rotonda. Inicialmente, el conductor fue sometido a prueba de alcoholemia e indiciaria de detección de sustancias estupefacientes en las que arrojó un resultado negativo.

Pese a dar negativo en alcohol y presencia de drogas, el comportamiento errático del conductor despertó las sospechas de la Guardia Civil, cuyos agentes le sometieron a una serie de pruebas complementarias, apreciando los guardias civiles síntomas evidentes de una posible intoxicación.

Ante la posibilidad de que el conductor hubiera empleado sustancias no comunes o inhibidores para burlar el test de saliva, los agentes procedieron al envío de muestras al laboratorio, cuyos resultados confirmaron la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo del conductor.

Por ello se procedió a la instrucción de diligencias, remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel.

CONSECUENCIAS PENALES

El delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, establece que, en su caso, el conductor investigado podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

CONSEJOS DE SEGURIDAD VIAL

Desde la Guardia Civil han recordado la importancia de evitar el consumo de drogas u otras sustancias que alteran nuestras capacidades psicofísicas, afectan a la coordinación, distorsionan la realidad, prolongan los tiempos de reacción ante un imprevisto, y aumentan con ello el riesgo de sufrir un siniestro.

Más si cabe en el caso de conducir vehículos de gran tamaño o peso, como es este caso; cuyos conductores, como profesionales que son de la conducción, y conocedores de primera mano de la siniestralidad en nuestras carreteras, han de asumir un nivel de responsabilidad superior.