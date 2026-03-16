Investigan la muerte de una mujer por un posible caso de violencia de género en la provincia de Huesca

HUESCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han pasado a disposición judicial este lunes en Huesca por el asesinato de una mujer en el Alto Aragón en el marco de un posible delito de violencia de género.

Los arrestos fueron practicados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil el pasado viernes 13 de marzo dentro de la investigación abierta para esclarecer la desaparición de una mujer en la provincia de Huesca el pasado 17 de enero, cuyo cuerpo fue finalmente localizado poco después en un barranco, en el término municipal de Colungo.

Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron que el punto donde apareció el cadáver aparentaba ser la escena de un suicidio, pero finalmente la investigación determinó que había indicios de un homicidio doloso. De hecho, la Benemérita considera que uno de los dos arrestados podría haber acabado con la vida de la mujer, en una investigación que sigue abierta.

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos ante la posibilidad de que se confirme que se trate de un crimen machista.