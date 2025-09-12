El Issla amplía formación en prevención de riesgos laborales para todos los trabajadores

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, preside reunión extraordinaria del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (Cassl). - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón lanza una nueva campaña con el lema 'Cuando nos cuidamos todo suena mejor'

ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado este viernes que las instalaciones del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (Issla) acondicionará el semisótano de su actual sede para realizar acciones formativas en prevención de riesgos laborales a todos los niveles "para llegar a todos los colectivos".

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha participado en una reunión extraordinaria del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (Cassl) junto a los directores generales de Trabajo, Jesús Divassón, y Salud Pública, Nuria Gayán; el director de la Inspección de Trabajo en Aragón, Román García, y los presidentes de Ceoe, Miguel Marzo y Cepyme, María Jesús Lorente y los secretarios generales de UGT, José Juan Arceiz y Comisiones Obreras, Manuel Pina.

Vaquero ha destacado que "este tipo de acciones de difusión son primordiales para concienciar" y que "conocimiento y concienciación son fundamentales para prevenir".

Las obras en este espacio se realizarán en dos fases con un presupuesto total de unos 230.000 euros para poner en marcha tres salas polivalentes y un office con unos 260 metros cuadrados en total. Los trabajos comenzarán en los próximos meses.

Para el acceso a estos espacios se formaliza un distribuidor en el que se incorpora la exposición de equipamientos especiales, herramientas, dispositivos o señaléticas específicas que conserva el Instituto, que se ubicarán en vitrinas y estantes en el perímetro del distribuidor.

NUEVA CAMPAÑA

Dentro de su intervención en el consejo, Vaquero ha anunciado una nueva campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales "para generar impacto" ya que "cualquier ciudadano se puede ver afectado --por la siniestralidad laboral o las enfermedades profesionales-- y tiene que tomar medidas al respecto".

La nueva campaña tendrá como eslogan 'Cuando nos cuidamos todo suena mejor' y comenzará su difusión en medios los próximos días tras la realización en 2024 y 2025 de de la campaña 'Entre la vida y la muerte, prevención'.

En esta línea, durante el encuentro de hoy los agentes sociales se han comprometido a realizar un programa conjunto para visualizar los accidentes mortales ocurridos en Aragon con fotos reales "para concienciar a empresas y trabajadores".

Una difusión que llegará también al congreso The Wave en 2026, que tendrá un apartado sobre salud laboral "para debatir los riesgos que trae la tecnología y la digitalización".

En el Consejo también se ha dado cuenta de una nueva medida incluida en el proyecto de ley de creación del Instituto de Salud Pública de Aragón.

En dicho documento se incluye una disposición "para que las empresas que sean parte de la Red de Empresas Saludables de Aragón tengan más puntuación en la convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas y aquellos autónomos que cursen la formación en riesgos laborales", ha indicado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán.

MATERIA PRIORITARIA

Durante su intervención ante los medios de comunicación, la vicepresidenta ha agradecido "la unión con todos los agentes sociales para trasladar un mensaje de unidad", pese a un "verano dramático", con sindicatos y empresarios yendo "una vez más de la mano".

"Es importante no solo asumir la responsabilidad de trabajar en medidas para afrontar la siniestralidad sino también implicar a la sociedad. Cada accidente nos afecta a todos", ha añadido Vaquero, quien ha incidido en la necesidad de "no caer en el desaliento y el conformismo" y en que "es posible en la siniestralidad laboral y hay que hacerlo desde el diálogo social".