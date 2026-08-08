El ITA avanza en Finlandia hacia la minería autónoma con nuevas pruebas del proyecto europeo MASTERMINE

El Instituto Tecnológico de Aragón ha participado en el proyecto. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) continúa impulsando el desarrollo de soluciones de automatización para la minería del futuro. El ingeniero Lorenzo Montano, del equipo de Mecatrónica, Robótica y Automática del ITA, ha participado en Finlandia en una nueva campaña de ensayos del proyecto europeo MASTERMINE, donde se han validado tecnologías clave para la puesta en marcha de una máquina de desescombrado autónoma destinada a operar en minas subterráneas.

Los trabajos se han desarrollado en colaboración con la Universidad de Tampere y la empresa finlandesa Tapojärvi, socio industrial del proyecto, y han permitido avanzar en la integración de los sistemas de navegación y control que harán posible el funcionamiento autónomo de este innovador vehículo.

Durante la visita se han llevado a cabo diversas actividades orientadas a la puesta en marcha de la máquina, centradas en la validación de los principales componentes tecnológicos que permitirán su operación en un entorno minero real.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la evaluación del sistema de localización basado en tecnología LiDAR, desarrollado por el ITA, en las instalaciones de Tapojärvi. Este sistema proporciona a la máquina la capacidad de conocer con precisión su posición dentro de la mina, incluso en condiciones donde las tecnologías convencionales de posicionamiento no son viables.

Además, el equipo ha realizado las primeras pruebas del sistema de planificación de trayectorias, diseñado para generar rutas seguras y eficientes para el desplazamiento autónomo del vehículo. Gracias a estos avances, la máquina será capaz de desplazarse de forma autónoma por el interior de la mina, evitando obstáculos y adaptándose a las condiciones cambiantes del terreno, mejorando así la seguridad de las operaciones y la eficiencia de los procesos.

INNOVACIÓN PARA UNA MINERÍA MÁS SOSTENIBLE

El proyecto europeo MASTERMINE (European Mining in the Green and Digital Era) tiene como objetivo acelerar la transformación digital y sostenible del sector minero mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas como vehículos autónomos, gemelos digitales, inteligencia artificial y sistemas inteligentes de monitorización.

El proyecto busca incrementar la seguridad de los trabajadores, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental de las explotaciones mineras.

En este contexto, el ITA lidera el desarrollo de tecnologías relacionadas con la navegación autónoma, contribuyendo a que los equipos mineros puedan operar con mayor precisión y autonomía en algunos de los entornos industriales más exigentes.

Las pruebas realizadas en Finlandia suponen un nuevo paso hacia la validación de estas soluciones en condiciones reales de operación y acercan la tecnología desarrollada por el consorcio a su futura implantación en explotaciones mineras europeas.