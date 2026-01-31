El ITA organiza una nueva edición de 'Buscamos a las científicas y makers del futuro'

Cartel adaptado ITA 11F - ITA

La iniciativa acerca la ciencia y la tecnología a niñas y niños a través de experimentos científicos para despertar vocaciones STEAM ZARAGOZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) organiza el próximo 11 de febrero una nueva edición de Buscamos a las científicas y makers del futuro, dentro de la iniciativa 11defebrero.org, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Esta actividad, con la que el ITA quiere promover la realización de actividades que visibilicen la labor de las científicas y tecnólogas. La iniciativa está dirigida al público juvenil, chicas y chicos, de Primaria y Secundaria en dos rangos de edad, de 8 a 11 años y de 12 a 16 años.

El objetivo de esta iniciativa es acercar la ciencia y la tecnología a niñas y niños a través de experimentos científicos y la finalidad es despertar vocaciones STEAM.

El porgrama comenzará a las 17.00 horas con la bienvenida y presentación de la Jornada por parte de la directora de ITA, Esther Borao. A las 17.30 horas se celebrará la actividad 'Kahoot ¡Descubriendo científicas!' y un cuarto de hora más tarde tendrá lugar una Gymkana de experimentos científicos.

Posteriormente, a las 19.15 horas será el momento de la presentación final con el perro robot del ITA y la jornada está previsto que concluya a las 19.30 horas.