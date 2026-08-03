ITM Water Systems culmina la primera fase de ampliación de su planta de Monzón y supera los 5.800 metros cuadrados

La empresa, que han visitado, Isaac Claver y Sonia Bastinos ha pasado de 1.600 a 5.800 metros cuadrados en el polígono La Armentera, incorporando una zona de oficinas de 800 metros cuadrados. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La empresa ITM Water Systems ha concluido la primera fase de ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial La Armentera de Monzón, una actuación que le ha permitido pasar de 1.600 a 5.800 metros cuadrados de superficie y reforzar su capacidad productiva con la incorporación de un nuevo edificio de oficinas de 800 metros cuadrados.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la concejala de Desarrollo Empresarial, Sonia Bastinos, han visitado este lunes 3 de agosto, las nuevas instalaciones tras recibir una invitación de la compañía, culminando así las diferentes reuniones mantenidas con la dirección de la empresa durante el desarrollo del proyecto de ampliación.

Durante la visita han estado acompañados por el gerente de ITM Water Systems, Víctor Clarimón; el director industrial, Gerardo Rupín; y el director financiero, Antonio Sanz, quienes han explicado la evolución de la empresa y los objetivos que marcarán esta nueva etapa de crecimiento.

EXPANSIÓN PRODUCTIVA E INTERNACIONAL

Claver ha destacado la trayectoria de una compañía que, según ha recordado, nació hace apenas siete años y ha conseguido consolidar un importante proceso de expansión.

El alcalde ha subrayado que la empresa ha logrado multiplicar su superficie, superar los 70 trabajadores y extender su actividad a 25 países, produciendo y exportando desde Monzón. "Son todo un ejemplo y nos sentimos muy orgullosos de cómo les hemos visto crecer durante estos años", ha señalado.

Tras culminar esta primera fase de ampliación, la compañía centrará ahora sus esfuerzos en consolidar su capacidad productiva y continuar desarrollando los mercados fijados dentro de su estrategia comercial.

En la actualidad, ITM Water Systems mantiene presencia en 25 países y cuenta con seis distribuidoras oficiales. Su actividad se desarrolla en Europa, África, América y Asia, con proyectos en mercados como Alemania, Países Bajos, Egipto o Arabia Saudí.

MÁS EMPLEO Y NUEVOS MERCADOS

La expansión internacional se apoya también en la participación habitual de la empresa en ferias especializadas de ámbito internacional, entre las que destacan las celebradas en El Cairo, Múnich y Riad. Estos encuentros permiten a la compañía presentar sus soluciones tecnológicas y reforzar su posicionamiento en nuevos mercados.

El crecimiento de la actividad ha tenido igualmente reflejo en el empleo. Durante el último año, ITM Water Systems ha incorporado cerca de una veintena de profesionales hasta superar los 70 trabajadores.

Según los responsables de la empresa, se trata de una plantilla mayoritariamente joven, integrada en buena parte por titulados recién egresados de distintos itinerarios formativos, lo que refuerza su apuesta por captar talento y favorecer la incorporación de nuevos perfiles técnicos.

NUEVA ETAPA DE CRECIMIENTO

La empresa cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 8,3 millones de euros, unas cifras que respaldan su proceso de expansión y que sitúan a la compañía ante una nueva etapa de desarrollo.

La ampliación de las instalaciones, el incremento de la plantilla y la consolidación de su presencia internacional refuerzan la estrategia de crecimiento de ITM Water Systems, que aspira a seguir ampliando su capacidad productiva desde Monzón y fortalecer su posición en el mercado internacional de soluciones para el tratamiento del agua.