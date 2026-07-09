IU critica "los bulos y el discurso de odio" de Nolasco sobre la PACIMV y reclama ampliar su cobertura

La coordinadora general y portavoz parlamentaria de IU, Marta Abengochea, en el atril de la sala de prensa de las Cortes y a su lado la responsable de Organización de IU Aragón, Marga Deyá. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón ha respondido a las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, sobre la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), unas afirmaciones que, según su coordinadora general y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, están basadas en "la manipulación, la difusión de bulos y la promoción de discursos de odio contra las personas migrantes".

La diputada ha asegurado en rueda de prensa que las palabras de Nolasco generan una "profunda vergüenza" y ha advertido de que el discurso de Nolasco responde a una estrategia política basada en enfrentar "al último contra el penúltimo" y en debilitar los servicios públicos y el Estado del bienestar.

"Dice el señor Nolasco que hay que reformar la prestación aragonesa complementaria. Nosotros también creemos que hay que reformarla, pero no para restringir derechos ni para discriminar, sino precisamente para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a quienes realmente la necesitan", ha señalado.

Abengochea ha recordado que el volumen más importante de perceptores que reciben la PACIMV está vinculada al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que las personas beneficiarias deben cumplir los mismos requisitos legales que exige esta prestación estatal. "No existe el problema que intenta vender Nolasco. Con el IMV no hay personas sin residencia legal cobrando esta ayuda. Su discurso busca generar miedo y confrontación donde no existe ningún problema real", ha afirmado.

La dirigente de Izquierda Unida ha insistido en que la realidad es justamente la contraria a la descrita por el vicepresidente: el verdadero problema es la falta de acceso a la prestación. Según los datos del propio Gobierno de Aragón, en mayo de 2026 solo el 25% de los perceptores de IMV en Aragón, están cobrando el complemento que les garantiza la PACIMV y de las familias que no cumplen requisitos del IMV en situaciones de extrema vulnerabilidad y que deberían poder acceder a la PACIMV en su modalidad completa solo hay 29 familias en todo Aragón.

"Lo que pretende el señor Nolasco es endurecer todavía más una prestación a la que ya no están llegando las familias vulnerables. Sí hay un problema y es que quienes la necesitan no pueden acceder a ella", ha denunciado.

UN PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA COMBATIR LA POBREZA

Abengochea también ha puesto el foco en la reducción de recursos destinados a la protección social en Aragón. Ha recordado que el antiguo Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) contaba con una dotación superior a los cincuenta millones de euros anuales, mientras que la actual prestación complementaria no llega a los dos millones y medios de euros al año.

"Es absolutamente ridículo y vergonzoso. Desde la desaparición del IAI, el Gobierno de Aragón se está ahorrando millones de euros a costa de las personas más vulnerables. Por tanto, cuando el señor Nolasco afirma que los recursos son finitos y que hay que priorizar, está faltando a la verdad", ha señalado.

"La ultraderecha busca desmantelar las herramientas de protección social mientras el Partido Popular se pone de perfil y no hace nada. Nosotros seguiremos defendiendo una sociedad que atienda a todas las personas, especialmente a quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión social", ha afirmado.

Por su parte, Marga Deyá, responsable de Organización de IU Aragón, ha explicado que la Prestación Aragonesa Complementaria al IMV (PACIMV) cuenta con dos modalidades diferenciadas.

La primera es un complemento destinado a las familias que ya perciben el Ingreso Mínimo Vital para mejorar sus condiciones de acceso a la vivienda y reforzar su protección económica. La segunda está dirigida a personas y familias que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que no cumplen los requisitos del IMV.

UN TOTAL DE 29 FAMILIAS

Según los datos aportados por Deyá, aunque en Aragón existen 19.520 familias perceptoras del IMV, únicamente unas 4.800 familias reciben actualmente el complemento autonómico, lo que supone apenas el 25% de quienes tendrían reconocido este derecho.

La dirigente ha subrayado, además, que la modalidad destinada a situaciones de extrema vulnerabilidad apenas alcanza a 29 familias en toda la Comunidad autónoma, una cifra que considera incompatible con la realidad social de Aragón.

"Tenemos un grave problema de acceso a las ayudas y no un problema de fraude. Lo urgente es simplificar los procedimientos, ampliar la cobertura y garantizar que las prestaciones cumplan realmente su función de combatir la pobreza y la exclusión", ha destacado para recordar que la pobreza severa afecta al 10,8% de la población aragonesa, una realidad que exige reforzar las políticas públicas de protección social en lugar de endurecer sus condiciones de acceso.

"La Prestación Aragonesa Complementaria puede hacer mucho más para mejorar la vida de miles de familias. Esperamos que el señor Nolasco deje de agitar fantasmas que no existen y empiece a trabajar para que estas ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan", ha concluido Deyá.